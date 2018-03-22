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Aslanapa Belediyesi 3 bin adet kandil simidi dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi tüm ilçeye kandil simidi dağıttı.Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, ’’Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili’nin dinimizde ve kültürümüzde çok önemli bir yeri vardır.

Aslanapa Belediyesi 3 bin adet kandil simidi dağıttı

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi tüm ilçeye kandil simidi dağıttı.
Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, ’’Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili’nin dinimizde ve kültürümüzde çok önemli bir yeri vardır. Hem vatandaşlarımızla, esnafımızla bir arada olmak hem de bu anlamlı günde hayır dualarımızı paylaşmak istedik. İlçemizdeki her haneye kandil simiti dağıttık. Hepinizin Regaip Kandilini tebrik ediyor, hayırlı kandiller diliyorum" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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