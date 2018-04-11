Aslanapa Ortaokulu’nda afet eğitimi

Kütahya AFAD Müdürlüğü Eğitmenleri tarafından Aslanapa Ortaokul öğrencilerine afet eğitimi verildi.
Eğitimde, afet öncesi yapılacak hazırlıklar, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.
Aslanapa Ortaokul Müdürü Yasin Atmaca, verilen eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Kütahya AFAD yetkilileri tarafından öğrencilerimize, deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenlere dikkat çekildi. İlk 72 saatin hayati önem taşıdığını belirtildi. Afetlerde psikososyal destek, afet ve acil durum çantası, aile afet planı, afetlerde bölge dışı bağlantı kişisi konularına değinilen eğitimde, öğrencilere gönüllü çalışmalar hakkında da bilgi aktarıldı’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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