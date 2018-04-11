HABER

Aslanapa Ortaokulu’nda afet eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:55 | Son Güncelleme

Kütahya AFAD Müdürlüğü Eğitmenleri tarafından Aslanapa Ortaokul öğrencilerine afet eğitimi verildi.Eğitimde, afet öncesi yapılacak hazırlıklar, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.Aslanapa Ortaokul Müdürü Yasin Atmaca, verilen eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Kütahya AFAD yetkilileri tarafından öğrencilerimize, deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenlere dikkat çekildi.

Aslanapa Ortaokulu’nda afet eğitimi

Kütahya AFAD Müdürlüğü Eğitmenleri tarafından Aslanapa Ortaokul öğrencilerine afet eğitimi verildi.
Eğitimde, afet öncesi yapılacak hazırlıklar, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.
Aslanapa Ortaokul Müdürü Yasin Atmaca, verilen eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Kütahya AFAD yetkilileri tarafından öğrencilerimize, deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenlere dikkat çekildi. İlk 72 saatin hayati önem taşıdığını belirtildi. Afetlerde psikososyal destek, afet ve acil durum çantası, aile afet planı, afetlerde bölge dışı bağlantı kişisi konularına değinilen eğitimde, öğrencilere gönüllü çalışmalar hakkında da bilgi aktarıldı’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
Adana'da sıradan bir gün! Sosyal medyayı salladı...Adana'da sıradan bir gün! Sosyal medyayı salladı...
Keskin nişancı gazeteciyi öldürdü! Keskin nişancı gazeteciyi öldürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

Akılalmaz intikam! Çıplak fotoğraflarını yayınladı

Akılalmaz intikam! Çıplak fotoğraflarını yayınladı

Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Son dakika! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Son dakika! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.