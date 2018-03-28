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Aslanapa’da atletizm kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, spor liselerine hazırlık ve atletizm kursu başladı.Genç antrenörler Burcu Hüsam ve Ufuk Çoban tarafından yürütülen kurslara 17 öğrencinin katıldığı ve cumartesi pazar günleri eğitim verildiği açıklandı.Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ’’Öğrencilerimiz yalnız askeri liselere ve spor liselerine hazırlık yapmakla kalmıyor aynı zamanda spor yaparak sağlıklı bir vücuda sahip oluyorlar.

Aslanapa’da atletizm kursu

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, spor liselerine hazırlık ve atletizm kursu başladı.
Genç antrenörler Burcu Hüsam ve Ufuk Çoban tarafından yürütülen kurslara 17 öğrencinin katıldığı ve cumartesi pazar günleri eğitim verildiği açıklandı.
Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ’’Öğrencilerimiz yalnız askeri liselere ve spor liselerine hazırlık yapmakla kalmıyor aynı zamanda spor yaparak sağlıklı bir vücuda sahip oluyorlar. Aslanapa ilçemizden başarılı sporcularımızın yetişebilmesi temennisiyle, genç hocalarımıza ve kursiyerlerimize başarılar diliyoruz’’ denildi. (YD-EFE)

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