Aslanapa’da aydınlatma çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi’ne belediye olarak sunulan çevre yolu aydınlatma projesi çalışmaları devam ediyor.
Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, "Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi’ne belediye olarak sunduğumuz proje devam ediyor. İlçemizin bir baştan diğer başını kapsayan çok kapsamlı bir aydınlatma çalışmasını bitirme aşamasına geldik. Müftülük Camiin’den Aslanapa İmam Hatip Lisesine kadar olan 3 kilometrelik orta refüj ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Ayrıca caddelerimizin aydınlatmaları yenilendi ve elektrik hatları yer altına alındığı için direkler kaldırıldı. Aslanapa ilçemiz çok daha güzel ve güvenli bir görüntüye sahip oldu. Biz Belediye olarak ilk günkü azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE
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