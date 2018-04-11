HABER

Aslanapa’da çini kursları her geçen gün yaygınlaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Göynükeren köyüne çini kursu açıldı.Aslamapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ’’Uzun zamandır açılması düşünülen Göynükören köyü çini kursu niyahet açılabildi.

Aslanapa’da çini kursları her geçen gün yaygınlaşıyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Göynükeren köyüne çini kursu açıldı.
Aslamapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ’’Uzun zamandır açılması düşünülen Göynükören köyü çini kursu niyahet açılabildi. Kurumumuzdan önce alaylı, daha sonra ise mektepli olarak yetişen Kısmet Yılmaz hocamızla açmış olduğumuz çini kursumuz çalışmalarına başladı. Köy halkı tarafından çok olumlu tepkilerle karşılaşılanan kursumuza yoğun ilgi devam ediyor. Şuana kadar 11 kursiyer başladı. Kurum personellerimiz tarafından bugün Göynükören köyüne ziyaret gerçekleştirildi. Sıcak karşılamalarından dolayı Hocamız ve Kursiyerlerimize teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

Bursa'daki okulda dehşet anları.Bursa'daki okulda dehşet anları.
Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!
Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

Akılalmaz intikam! Çıplak fotoğraflarını yayınladı

Akılalmaz intikam! Çıplak fotoğraflarını yayınladı

Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Son dakika! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Son dakika! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.