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Aslanapa’da ilkbahar temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ilaçlama, mezarlık temizliği ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaların başladığını belirtildi.Baharın gelmesiyle birlikte Aslanapa Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan parklarda yenileme ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra, ilçe mezarlığı temizleme, ilçe sokaklarını ilaçlama ve lçenin simgesi ıbrık bakım çalışmaları devam ediyor.Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, "Aslanapa bizim evimiz ve biz Aslanapa’yı daha yaşanılır, daha estetik bir hale getirmek için çalışıyoruz.

Aslanapa’da ilkbahar temizliği

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ilaçlama, mezarlık temizliği ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaların başladığını belirtildi.
Baharın gelmesiyle birlikte Aslanapa Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan parklarda yenileme ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra, ilçe mezarlığı temizleme, ilçe sokaklarını ilaçlama ve lçenin simgesi ıbrık bakım çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, "Aslanapa bizim evimiz ve biz Aslanapa’yı daha yaşanılır, daha estetik bir hale getirmek için çalışıyoruz. Baharın gelmesiyle peyzaj çalışmalarıyla birlikte Aslanapa çok daha estetik bir görünüme kavuşuyor. Bunun yanında mezarlık, ilçemizin simgesi ıbrık bakımını yapıyoruz. Ayrıca sokaklarımızda ilaçlama çalışması yapıp halkımızın daha rahat yaşaması için hizmetlerimizi devam ettiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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