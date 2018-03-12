Aslanapa’da öğrenciler ödüllendirildi

Aslanapa ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 97.yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü programı düzenlendi.

Düzenlenen programda resim, şiir, kompozisyon ve “İstiklal Marşını ezbere ve güzel okuma” yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Belediye Kültür Evi’nde Aslanapa Ortaokulu tarafından düzenlenen törene Aslanapa Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Belediye Başkanı Asaf Akar ve daire amirleri öğrenciler ve vatandaşlar kaıldı. Programda Aslanapa Ortaokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma ve Mehmet Akifi Ersoy’un hayatı anlatıldı. İlçede yapılan İstiklal Marşını en iyi okuyan birinciler tekrar İstiklal Marşı on kıtasını salondaki misafirlere okudu. Program sonunda protokol tarafından şiir, kompozisyon ve okuma dalında birinci gelen öğrenciler ödüllendirildi. (YD-EFE)