DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Bakın Türkiye'ye 72 millet saldırıyor ve saldırmaya da devam ediyor. Aslanlar gibi Türkiye dimdik ayakta, Recep Tayyip Erdoğan ayakta, onun adamları da ayakta." dedi.
Zeybekci, Pamukkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi ile Cumhuriyet 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, mevzubahis vatansa ve millete hizmet etmekse gerisinin teferruat olduğunu söyledi.
Zeybekci, açılış törenine katılan MHP ve AK Parti'nin Denizli il başkanlarının bir arada olduğunu belirterek, "Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer mevzubahis vatansa, milletse, bayraksa, devletse, milletin geleceği ise gerisi teferruattır diye bir araya gelebilen siyaset anlayışının örneğidir bu. Türkiye ne zaman zorda kaldı, ihtiyaç duydu, milli meselelerinin de hassasiyeti oldu MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli o hassasiyeti hep gösterdi şimdiye kadar. Şimdi de bunun zamanı." dedi.
Türkiye'nin önemli zaman dilimlerinden geçtiğini anlatan Zeybekci, şöyle konuştu:
"Türkiye tarihi bir çağı değiştiriyor ve dönüştürüyor. Artık koalisyon hastalıklarından kurtuldu bir daha geri gelmemek üzere. Onun için 24 Haziran'da verdiğiniz karar aklınız ve vicdanınızla doğru olarak gördüğünüz neyse o olsun. Bırakın birilerinin bildiği o siyaset yöntemlerini. Bırakın birileri diledikleri kadar yalan söylesinler, iftira atsınlar, gelsinler burada bir kadın olarak bile bir erkeğin ağzına yakışmayacak lafları Denizli'de benim hanım kardeşlerimin önünde utanmadan ve sıkılmadan söylesin. Biz onunla mahkemede ve Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. Hakkımızı onlara helal etmeyeceğiz."
Zeybekci, yapılan o iftira ve yalanlara milletin gereken cevabı verdiğini ve vermeye de devam edeceğini ifade ederek "Bakın Türkiye'ye 72 millet saldırıyor ve saldırmaya da devam ediyor. Aslanlar gibi Türkiye dimdik ayakta, Recep Tayyip Erdoğan ayakta, onun adamları da ayakta." dedi.
Kentte 15 sene önce 8 ambulansın olduğunu, bunlardan yarısının arızalı yarısının da mazot parası vermeden çalışmadığını, şu anda ambulans sayısının 120-130 civarında olduğunu dile getiren Zeybekci, "Büyük devlet demek olmak demek ama o vatandaşımızın bir nefesini dahi biraz daha kaliteli ve rahat alsın diye milyarları harcamaktan asla çekinmezse o zaman bu bayrak dalgalanır. O zaman güçlü devlet oluruz." ifadesini kullandı.
Açılış programlarına, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve diğer protokol üyeleri katıldı.
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