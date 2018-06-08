DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Bakın Türkiye'ye 72 millet saldırıyor ve saldırmaya da devam ediyor. Aslanlar gibi Türkiye dimdik ayakta, Recep Tayyip Erdoğan ayakta, onun adamları da ayakta." dedi.

Zeybekci, Pamukkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi ile Cumhuriyet 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, mevzubahis vatansa ve millete hizmet etmekse gerisinin teferruat olduğunu söyledi.

Zeybekci, açılış törenine katılan MHP ve AK Parti'nin Denizli il başkanlarının bir arada olduğunu belirterek, "Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer mevzubahis vatansa, milletse, bayraksa, devletse, milletin geleceği ise gerisi teferruattır diye bir araya gelebilen siyaset anlayışının örneğidir bu. Türkiye ne zaman zorda kaldı, ihtiyaç duydu, milli meselelerinin de hassasiyeti oldu MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli o hassasiyeti hep gösterdi şimdiye kadar. Şimdi de bunun zamanı." dedi.