Aslanov AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı oldu

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Genel Müdürü Aslan Aslanov, kurumun Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla, AZERTAC genel müdürlüğü görevini yürüten Aslanov, kurumun Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Aliyev'in kararıyla ayrıca Dağbeyi İsmayılov ile Sevinc Abdullayeva da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Aliyev'in 2016'da imzaladığı karar gereği AZERTAC'da tüzük değişikliğine gidilmiş, kuruma kamu tüzel kişiliği statüsü verilmişti.

Aralık 2017'de onaylanan tüzük gereği AZERTAC, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.