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Aslantaş Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

Hitit medeniyetine ait kalıntıların sergilendiği Aslantaş Açık Hava Müzesi, meraklılarını bekliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığının koruması altındaki Karatepe-Aslantaş Milli Parkı'nda bulunan Türkiye'nin ilk açık hava müzesi Aslantaş Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karatepe-Aslantaş Milli Parkı, Akdeniz Bölgesi'nde Osmaniye'nin Kadirli ve Düziçi ilçeleri sınırlarının kesiştiği bölgede, Ceyhan Nehri üzerindeki Aslantaş Baraj Gölü kıyısında yer alıyor.

Ceyhan Irmağı'nın içinden geçtiği milli parkta kızılçam ormanları, meşelikler ve makilikler yer alıyor. Çadırlı kamp ve günübirlik kamp alanları bulunan milli parkta, tabiat yürüyüşleri, yaban hayatı gözlemi, manzara seyri, fotosafari gibi faaliyetler de yapılabiliyor.

Milli park içerisindeki Türkiye'nin ilk açık hava müzesi Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde Hitit medeniyetine ait kalıntılar doğal yerlerinde sergileniyor.

Müzeyi, Akdeniz Bölgesi'ne gelen turistlerin büyük çoğunluğu günübirlik ziyaret ediyor.

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Aslantaş Açık Hava Müzesi Karatepe-Aslantaş Milli Parkı orman ve su işleri bakanlığı

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