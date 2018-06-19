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Aslantaş Barajı'nda kaybolan kişi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

Aslantaş Barajı'nda kaybolan kişi aranıyor

ADANA (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tekneyle açıldığı baraj gölünde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Karatepe Aslantaş Barajı'na arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Arif Toslak (22) tekneyle açıldı.

Bir süre sonra yüzmek için tekneden atlayan Toslak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve dalgıç polis ekipleri Toslak'ı arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arif Toslak Kadirli Osmaniye

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