Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Aslı Bekiroğlu, Beyaz Show'un bu akşamki konuklarından biri. Kanal D'de saat 23.45'de ekrana gelecek canlı yayın talk show programında Aslı Bekiroğlu ile birlikte Koray Avcı, Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan ve Mihriban Zeren konuk oluyor. Aslı Bekiroğlu, Beyaz Show'da izleyicilerden gelen soruları cevaplandıracak, çekim sırasında yaşadıkları ilginç olayları anlatarak programa renk katacak. Peki Aslı Bekiroğlu kimdir?
Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İtalyan Lisesinden mezun olduktan sonra Devlet Konservatuvarında eğitim aldı. Daha sonra 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne geçiş yapmıştır. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Arp Bölümünde Arp ve Solfej Eğitimi aldı.
1.62 boyunda ve 52 kilo olan Aslı Bekiroğlu, çekmiş olduğu Vineler ile oldukça popülerliği arttırdı. Vine çekmeden öncede reklamlarda rol aldı. Küçükken babası tarafından bir reklam ajansına kaydı yapılmış ve bir kaç reklamda da oynamış.
Aslı Bekiroğlu, ekranlara ilk adımını 2013 yılında yönetmenliğini Cem Tabak‘ın yaptığı “Beni Böyle Sev” adlı diziyle attı. Dizide Alper Saldıran, Zeynep Çamcı, Mert Turak, Burcu Biricik, Güven Kıraç, Altan Gördüm, Burcu Altın, Lale Mansur ile birlikte rol aldı.
2015 yılında Dialog Anlatım ve İletişim ile profosyonel eyunculuk eğitimi aldı.
2016 yılında “İkimizin Yerine” adlı sinema filminde Nejat İşler, Serenay Sarıkaya, Zerrin Tekindor, İştar Gökseven, Özgür Emre Yıldırım, Merve Çağıran ile birlikte rol aldı.
2017 yılında yapımcılığını Necati Akpınar‘ın yaptığı, yönetmenliğini Bedran Güzel‘in yaptığı “Yol Arkadaşım” adlı sinema filminde Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece, Emre Kınay beraber rol aldılar.
Aslı Bekiroğlu, 2018'de Star TV'de yayınlanmaya başlayan Jet Sosyete adlı komedi dizisinde Melike Şahin karakterini başarı ile canlandırmaktadır.
Rol aldığı Reklamlar :
Eti Popkek
Lera Fresca
Helen Harper
Ülker Kremini
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)
2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)
2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)
2015 – Adı Mutluluk (Sera YÜKSEL) (TV Dizisi)
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