Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Aslı Bekiroğlu, Beyaz Show'un bu akşamki konuklarından biri. Kanal D'de saat 23.45'de ekrana gelecek canlı yayın talk show programında Aslı Bekiroğlu ile birlikte Koray Avcı, Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan ve Mihriban Zeren konuk oluyor. Aslı Bekiroğlu, Beyaz Show'da izleyicilerden gelen soruları cevaplandıracak, çekim sırasında yaşadıkları ilginç olayları anlatarak programa renk katacak. Peki Aslı Bekiroğlu kimdir?

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İtalyan Lisesinden mezun olduktan sonra Devlet Konservatuvarında eğitim aldı. Daha sonra 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümüne geçiş yapmıştır. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Arp Bölümünde Arp ve Solfej Eğitimi aldı.

1.62 boyunda ve 52 kilo olan Aslı Bekiroğlu, çekmiş olduğu Vineler ile oldukça popülerliği arttırdı. Vine çekmeden öncede reklamlarda rol aldı. Küçükken babası tarafından bir reklam ajansına kaydı yapılmış ve bir kaç reklamda da oynamış.