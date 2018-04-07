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Asma köprüden 25 tonluk kamyonla geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde bir sürücü, üzerinde konteyner ve vinç yüklü yaklaşık 25 ton olduğu öne sürülen kamyonla, Çoruh Nehri üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçti.

Asma köprüden 25 tonluk kamyonla geçti

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde bir sürücü, üzerinde konteyner ve vinç yüklü yaklaşık 25 ton olduğu öne sürülen kamyonla, Çoruh Nehri üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçti.
Yusufeli'nde, Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü yapıldı. İlçe sakinleri, köprüden küçük araçlarla geçerek ulaşımlarını sağlıyor. Köprüden bu kez üzerinde konteyner ve vinç yüklü yaklaşık 25 ton ağırlığında olduğu iddia edilen bir kamyon geçti. Yüreklerin ağza geldiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Asma köprüden 25 tonluk kamyonla geçtiAsma köprüden 25 tonluk kamyonla geçti

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