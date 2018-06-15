Asma yaprağı toplarken düşen kadın öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, asma toplamak için çıktığı evinin merdiveninden düşen kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tekke Mahallesi İzzet Sokak'ta ikamet eden 65 yaşındaki Hatice Topal, evinin ikinci katına çıkan beton merdivenden asma yaprağı topladığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Topal'ın cenazesi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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