HABER

Asma yaprağı toplarken düşen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:04 | Son Güncelleme

Asma yaprağı toplarken düşen kadın öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, asma toplamak için çıktığı evinin merdiveninden düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tekke Mahallesi İzzet Sokak'ta ikamet eden 65 yaşındaki Hatice Topal, evinin ikinci katına çıkan beton merdivenden asma yaprağı topladığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Topal'ın cenazesi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Elazığ'da jandarma; sürücülere şeker, kolonya ve kiraz ikram ettiElazığ'da jandarma; sürücülere şeker, kolonya ve kiraz ikram etti
Yapımı tamamlanan Karadeniz'in en uzun teleferik hattına ilgiYapımı tamamlanan Karadeniz'in en uzun teleferik hattına ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asma yaprağı Bilecik Bozüyük

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.