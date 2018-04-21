Kilis’te, ‘sarma’ yapımında kullanılan asma yaprağına ilgi başladı.
Kilis’te her yıl toplanan yapraklar, kış aylarında tüketilmek üzere su dolu bidonlar içerisinde salamura olarak hazırlanıyor. Yüz yıllardır ’sarma’ olarak bilinen dolma türü yemeklerde kullanan asma yapraklarına bu yılda rağbet başladı.
Bölge halkının yanı sıra il dışından da talep alan yapraklara bölgedeki asmalar yeterli gelmeyince yaprak ihtiyacının karşılanmasında çevre illerden de destek sağlanıyor. Yoğun talep nedeniyle Kilis’e İzmir yöresi ile Gaziantep’in İslahiye ilçesinden de yaprak getiriliyor.
Yaprağın kilosu ise bu yıl 7 TL’den alıcı buluyor
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