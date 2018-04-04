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ASO’da seçim heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

Ankara Sanayi Odası (ASO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerin birinci aşaması başladı.Geçtiğimiz sene Eylül-Ekim ayları içinde gerçekleşmesi gereken seçim, bugün ASO binasında yapıldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerin birinci aşaması başladı.
Geçtiğimiz sene Eylül-Ekim ayları içinde gerçekleşmesi gereken seçim, bugün ASO binasında yapıldı. Seçimde 35 sandık kuruldu. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, elektrik sanayisi komitesinin belirleneceği 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Özdebir oy kullandıktan sonra, “Rekabet güzeldir. Kan tazelemeyle beraber inşallah yeni oluşacak yönetim, daha şevkle ve metal yorgunluğu olmadan çalışmalarına devam edecek. Normalde geçen yılın eylül-ekim aylarında yapmamız gerekiyordu. Herkes o zaman ittifaklarını kurmuştu, seçime hazırdı. O ittifaklar çok değişmeden bugüne geldik. Herkes için hayırlı olsun” dedi.
Gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılan seçimde 84’ü meclis üyesi olmak üzere toplam 203 komite üyesi belirlenecek. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yanı sıra meclis başkanı, disiplin kurulu ile TOBB Genel Kurul delegelerinin belirleneceği seçimler ise 10 Nisan’da gerçekleştirilecek.

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