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ASO’dan yaylı çalgılar konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası(ASO), Şef Murat Sümer yönetiminde Devlet Konservatuvarı bünyesinde gerçekleştirdiği konser ile Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu.Konser, S.Barber’in Yaylı Çalgılar için “Adagio”, G.

ASO’dan yaylı çalgılar konseri

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası(ASO), Şef Murat Sümer yönetiminde Devlet Konservatuvarı bünyesinde gerçekleştirdiği konser ile Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu.
Konser, S.Barber’in Yaylı Çalgılar için “Adagio”, G. Holst’un Yaylı Çalgılar için “Süit St.Paul Op.29, No.2”, P.İ.Çaykovski’nin Yaylı Çalgılar için “Serenat, Op.48” eserlerinin seslendirilmesinin ardından sona buldu. Salonu dolduran sanatseverler, çalınan eserleri ilgiyle dinledi.

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