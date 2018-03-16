ASP İl Müdürlüğü masa tenisi şampiyonları belli oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 81 ilde görev yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelini kapsayan ve Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü ile Personel Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen “Personel Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası” öncesinde elemelerin ardından Erzurum İl birincilerini belirlemek üzere İl Şampiyonası düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda, finale katılanların ödüllendirildiği madalya törenine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı ve kurum spor kulübü başkanı Tamer Ekinci, bağlı kuruluşların yöneticileri ve personel katıldı.

Kadınlarda Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gül Genç, birinciliği elde ederek, finale katılmaya hak kazanırken, Elif Özoğlan ikinciliği, Ayşenur karaca da üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise Oltu Sosyal Hizmet Merkezi personeli Cebrail Koçak, birinciliği elde ederek, finale katılmaya hak kazanırken, ikinciliği Mehmet Cangöz, üçüncülüğü Orhan Demir elde etti.

ASP İl Müdür Yardımcısı ve ASP Erzurum Spor Kulübü Ekinci, yaptığı açıklamada finale katılanların 23- 29 Nisan tarihlerinde Fethiye’ de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacağını anımsatarak, Türkiye Şampiyonasına katılacak personele başarılar diledi.

Personel arasında yapılan etkinlikleri önemsediklerini belirten Ekinci, “Müdürlüğümüzde çalışan personellerimizi spora teşvik etmek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından organize edilen şampiyona, heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Şampiyonada başarılı olan personelimiz Nisan ayında Fethiye’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılarak, Erzurum’u temsil edecek. Şampiyonaya katılacak personelimizi tebrik ediyor, finalde başarılar diliyoruz” dedi.

Bu gibi müsabakaların devam edeceğini belirten Ekinci spor kulübünün farklı aktivitelere imza atacağını ifade etti.

Müsabakanın ardından, dereceye giren personele Ekinci ve kuruluş müdürleri tarafından madalya verildi.