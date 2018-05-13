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"Asra Vurulan Mühürle Milliyetçi Türkiye" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 20:56 | Son Güncelleme

MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş: - "21 Mayıs itibariyle adaylarımız belirlenecek. Cumhur İttifakı, bunu gerçekleştiren liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, inşallah Cumhur İttifakı, 24 Haziran'da başarıyla, yüzde 60'lara varan oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz" - "Biz bu vatanda doğduk, burada doğduysak burada da öleceğiz. Bir başkalarının yaptığı gibi tel altından ve tel üstünden gidecek bir vatan toprağımız yok bizim"

İSTANBUL (AA) - MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, "21 Mayıs itibariyle adaylarımız belirlenecek. Cumhur İttifakı, bunu gerçekleştiren liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, inşallah Cumhur İttifakı, 24 Haziran'da başarıyla, yüzde 60'lara varan oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz." dedi.

MHP İstanbul 3. bölge teşkilatlarının düzenlediği "Asra Vurulan Mühürle Milliyetçi Türkiye" programı, MHP İl Başkanı Karataş, MHP merkez yürütme kurulu üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda partilinin katılımıyla Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mehmet Bülent Karataş, 6 aydır İstanbul'un bütün mahalle ve ilçelerinde toplantı gerçekleştirdiklerini, toplantı yaptıkları yerde kanaat önderleri, sivil toplumu kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Karataş, 24 Haziran seçimlerine çok hazırlıklı bir şekilde gireceklerini kaydederek, "Bizi rakamlarda, sayılarda ararsanız bulamazsınız. 49 yıldır karşılıksız bir şekilde milletimizi canımızdan aziz bildik. Her şeyi o milletimiz uğruna feda etmemize rağmen, aynı karşılığı o milletimizden göremedik. Devletimize sadakatla bağlı kaldık, aynı sadakat karşılığında şefkati göremedik ama ne milletimize karşı olan sevgimizde bir azalma ne de devletimize olan sadakatimizde bir azalma olmuştur." diye konuştu.

MHP'nin devlet ve millet için insan yetiştirdiğini ifade eden Karataş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz karanlık gecesi aydınlığa dönüştüğü an, Türk milliyetçilerinin, Türk devleti ve milleti için ne ifade ettiğini bütün kesimler anladılar. Çünkü Türk milliyetçileri, o gece Türk devletini kuşatmak isteyen güçlere karşı direnç göstermiş, hareketinin liderine ses vermiş, liderinin sözünde durmuş, devletin kademelerinde bulunanlar ve milletimiz, Devlet Bahçeli, yani milliyetçi-ülkücü harekete 49 yılını vakfetmiş, devlet uğrunda mücadele eden milliyetçi-ülkücü hareketin liderini anlamış, o kuşatmayı engelleyici tavır sergilemişlerdi. Biz bu vatanda doğduk, burada doğduysak burada da öleceğiz. Bir başkalarının yaptığı gibi tel altından ve tel üstünden gidecek bir vatan toprağımız yok bizim."

MHP İl Başkanı Karataş, 24 Haziran seçimlerine de değinerek, şunları aktardı:

"21 Mayıs itibariyle adaylarımız belirlenecek. Cumhur İttifakı, bunu gerçekleştiren liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, inşallah Cumhur İttifakı, 24 Haziran'da başarıyla, yüzde 60'lara varan oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Parlamento çok önemli bir görev üstleniyor. Denetim ve dengeyi ele geçirmemiz için parlamentoda sayısal çoğunluğa ihtiyacımız var."

Karataş, MHP'lilerin seçimlerde çok çalışması gerektiğini ve 24 Haziran'daki seçimde zafere ulaşmak istediklerini de kaydetti.

Programda, MHP'nin aday adayları da tanıtılırken, teşkilat çalışmalarında başarı gösterenlere MHP İl Başkanı Karataş tarafından plaket takdim edildi.

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