"Asrın güreşçisi"nden Mesut Özil'e destek

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, ırkçılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı Mesut Özil'e destek verdi.

"Asrın güreşçisi" unvanına sahip olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli sporcu Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 82 milyon kişinin tek yürek olarak gönül sınırlarını Mesut'a açtığını söyledi.

Mesut Özil'in başarılı olduğunda Alman, başarısızlığında ise gurbetçi kaldığını vurgulayan Yerlikaya, "Gönül kapımız Mesut Özil'e sonuna kadar açık. Mesut Özil'i dik duruşundan dolayı kutluyorum. Bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf karesinde yer aldığı için böyle bir ırkçılığa maruz kaldı. Biz Türkiye olarak Mesut'un yanındayız." diye konuştu.

Irkçılığın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Irkçılık dinimizde günah. Diğer dinler de ırkçılığı reddeder. Irkçılığın sporda yaşanıyor olması asla kabul edilemez. Çünkü spor fair play temelinde birleştirici bir güç. Sporda her dil ve ırktan insanlar rakip olur ve centilmence mücadelesini yapar. Geçmişte de spor sahalarında ırkçılığa maruz kalmalara tanık olduk. Irkçılığın her türlüsünü kınıyorum. Umut ediyorum ki bundan sonra sporda bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız."

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez formasını giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

