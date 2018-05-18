Assange için ekstra güvenlik kaldırıldı

Ekvador hükümeti tarafından mart ayı sonunda yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Assange'ın internet erişiminin kesildiği belirtilmişti.

Ekvador ve İngiltere medyasında yer alan haberlerde, söz konusu paranın Assange'ın ziyaretçilerini, büyükelçilik çalışanlarını ve İngiliz polisini izlemek için kullanıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada Londra'daki büyükelçilikteki güvenlik önlemlerinin, Ekvador'un diğer ülkelerdeki büyükelçilikleri ile aynı olacağının altı çizildi.

Ekvador hükümetinden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Lenin Moreno, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğindeki tüm ilave güvenlik önlemlerinin derhal kaldırılması talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.

BBC'nin haberine göre, Ekvador, Wikileaks'in kurucusu Assange'ın korunması için 5 milyon dolar harcandığı iddiaları üzerine Londra'daki büyükelçiliğindeki ekstra güvenlik önlemlerine son verdi.

Assange ve Ekvador hükümeti arasındaki anlaşmaya göre, Assange'ın Ekvador'un diğer ülkelerle ilişkilerini etkileyecek herhangi bir paylaşımda bulunması yasak.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010 yılında iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve geçen yılın sonunda vatandaşlık vermişti. İngiltere ise Assange'a diplomatik statü isteyen Ekvador'un talebini geri çevirmişti.

