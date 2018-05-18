HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Assange için ekstra güvenlik kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

Assange için ekstra güvenlik kaldırıldı

Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde kalan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için alınan ekstra güvenlik önlemlerinin kaldırıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Ekvador, Wikileaks'in kurucusu Assange'ın korunması için 5 milyon dolar harcandığı iddiaları üzerine Londra'daki büyükelçiliğindeki ekstra güvenlik önlemlerine son verdi.

Ekvador hükümetinden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Lenin Moreno, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğindeki tüm ilave güvenlik önlemlerinin derhal kaldırılması talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Londra'daki büyükelçilikteki güvenlik önlemlerinin, Ekvador'un diğer ülkelerdeki büyükelçilikleri ile aynı olacağının altı çizildi.

Ekvador ve İngiltere medyasında yer alan haberlerde, söz konusu paranın Assange'ın ziyaretçilerini, büyükelçilik çalışanlarını ve İngiliz polisini izlemek için kullanıldığı ileri sürüldü.

Ekvador hükümeti tarafından mart ayı sonunda yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Assange'ın internet erişiminin kesildiği belirtilmişti.

Assange ve Ekvador hükümeti arasındaki anlaşmaya göre, Assange'ın Ekvador'un diğer ülkelerle ilişkilerini etkileyecek herhangi bir paylaşımda bulunması yasak.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010 yılında iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve geçen yılın sonunda vatandaşlık vermişti. İngiltere ise Assange'a diplomatik statü isteyen Ekvador'un talebini geri çevirmişti.

PARTNERDoktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...Doktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...
Turhan Selçuk Karikatür Ödülü, Hırvat karikatüristin olduTurhan Selçuk Karikatür Ödülü, Hırvat karikatüristin oldu
15 bin kişi Anıtkabir'e gitti15 bin kişi Anıtkabir'e gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekstra güvenlik ekvador Julian Assange

En Çok Okunan Haberler

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

İlginizi Çekebilir

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Terör örgütü yanlılarına Türk Bayrağını vermeyen kadın konuştu

Terör örgütü yanlılarına Türk Bayrağını vermeyen kadın konuştu

Öğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdi

Öğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdi

"19 Mayıs yeniden dirilişin adımıdır"

"19 Mayıs yeniden dirilişin adımıdır"

Skandal karar: Kızını istismar eden babaya bakın ne ceza verdiler!

Skandal karar: Kızını istismar eden babaya bakın ne ceza verdiler!

Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.