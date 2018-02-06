LONDRA (AA) - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiltere'de hakkında verilen yakalama kararına itirazının reddedildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Assange, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, “Hükümetin bugünkü davayı kazandığı, yalan haber. Böyle bir şey söz konusu değil. Duruşma devam ediyor. Sadece bir argümanımız hakkında karar verildi.” ifadelerini kullandı.

Mahkemeye yaptığı başvuruda kullanılan 4 argümandan yalnızca birinin reddedildiğini belirten Assange, diğer argümanlardan herhangi birinin kabul edilmesi halinde davayı kazanacağını kaydetti.

Başta İngiliz basını olmak üzere dünya genelinde bazı basın kuruluşları, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nin, Assange'ın, İngiliz makamlarının hakkında verdiği yakalama kararına yaptığı itirazı reddettiğini duyurmuştu.

Assange bunun üzerine art arda yayımladığı Twitter mesajları ile bu basın kuruluşlarını “yalan haber” üretmekle ve yaymakla suçladı.

Assange'ın İngiltere'deki tutukluluk kararına itirazının ele alındığı duruşma devam ediyor.