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AssisTT Erzincan Çağrı Merkezi binasına Platinum LEED sertifikası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:08 | Son Güncelleme

AssisTT Genel Müdürü Yıldırım: - "Çevre ve çalışan dostu uygulamalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin "en büyük" çağrı merkezi AssisTT'in Erzincan'daki Çağrı Merkezi, Platinum LEED sertifikasına layık görüldü.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, AssisTT Erzincan Çağrı Merkezi, Türkiye'de Platinum LEED sertifikası alan "ilk" bina oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, Türkiye'ye yatırım yapmaya ve istihdama katkıda bulunmaya devam ettiklerini, bunu yaparken çevreye olan sorumluluklarını unutmadıklarını belirterek, geleceğe yeşil bir dünya bırakma hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Yıldırım, Erzincan Çağrı Merkezi ile aldıkları Platinum LEED Sertifikası'nın bunun en önemli göstergesi olduğunu aktararak, "Erzincan Çağrı Merkezi Binamız LEED V4 Existing Building (Mevcut Yapı) kategorisinde Türkiye’deki ilk ve tek Platin sertifikalı bina. İşletme - bakım performansını artırmak için LEED EBOM derecelendirme sistemine göre en iyi yöntemler uygulandı ve proje LEED gereklilikleri kapsamında yapılan uygulamalar ile bu sertifikayı almaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Erzincan Çağrı Merkezi'nin işletme sürecindeki satın almaların yüzde 60'ını sürdürülebilir malzemelerden seçtiklerini vurgulayarak, "İç mekânda yüzde 10, dış mekânda ise yüzde 40 gibi yüksek bir oranda su verimliliği sağladık. LEED Enerji Performansı’nın Optimize Edilmesi değerlendirmesinde 20 tam puan aldık. LEED derecelendirmesinde en yüksek basamak olan ve genelde yeni inşa edilen binaların alabildiği Platinum, Erzincan Çağrı Merkezimizle dünyada ilk kez mevcut bir binaya verilmiş oldu. Çevre ve çalışan dostu uygulamalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Yıldırım, LEED Sertifikası hazırlıkları kapsamında 25 bin 700 adet fidan dikimi gerçekleştirdiklerini de dile getirerek, "Ağaçlandırma faaliyetlerimizle her çalışanımız için 2 fidan dikmeyi hedefledik. Fidan dikimimizi de bu süreçte başarıyla tamamladık." yorumunu yaptı.

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- LEED, çevreye saygılı yapıları belirliyor

AssisTT Erzincan Çağrı Merkezi Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen yeşil bina derecelendirme sistemi olan LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design), bina ve kent ölçeğinde sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koyuyor.

Geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevreci ve ekonomik olarak tasarruflu binaları tanımlayan bir sistem olan LEED Sertifikası ile binaların ne kadar enerji verimli, su verimli ve sağlıklı yapılar olduğu, topladığı puanlarla belirleniyor. Bir yapının sertifika alabilmesi için öncelikle minimum gereklilikleri ve zorunlu ön koşulları sağlaması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AssisTT Erzincan Çağrı Merkezi Platinum LEED

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