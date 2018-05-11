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Astana'da sadece güneş enerjisinin kullanıldığı ilk cami açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Kazakistan Din ve Sivil Toplum İşleri Bakanı Darhan Kaletayev: - "Bağımsızlığı kazandıktan itibaren cumhurbaşkanımız halkı manevi gelişmeye, toplumsal uyuma çağırıyor ve hükümetle birlikte dinimizin gelişmesini destekliyor" - Kazakistan Baş Müftüsü Serikbay Oraz: - "Post modernizm tarzındaki ve güneş panellerinin kullanıldığı caminin açılışı, Müslüman halkının manevi dünyasındaki tarihi olay"

ASTANA (AA) – Kazakistan'ın başkenti Astana'da sadece güneş enerjisinin kullanıldığı ilk cami açıldı.

Hayırseverlerin desteğiyle yapılan caminin açılış törenine Din ve Sivil Toplum İşleri Bakanı Darhan Kaletayev, Baş Müftü Serikbay Oraz, Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kaletayev, burada yaptığı konuşmada, Astana'daki 9'uncu caminin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bağımsızlığı kazandıktan itibaren cumhurbaşkanımız halkı manevi gelişmeye, toplumsal uyuma çağırıyor ve hükümetle birlikte dinimizin gelişmesini destekliyor." dedi.

Yeni camilerin açılmasının halkın manevi olarak gelişmesinin göstergesi olduğuna işaret eden Kaletayev, ülkede 2 bin 600’den fazla caminin faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Baş Müftü Serikbay Oraz da ramazan ayı öncesi açılan caminin
başkente yeni bir güzellik kattığına işaret ederek, “Post modernizm tarzındaki ve güneş panellerinin kullanıldığı caminin açılışı, Müslüman halkının manevi dünyasındaki tarihi olay.” diye konuştu.

Esil Nehri kıyısında yer alan ve aynı anda 750 kişinin ibadet edebileceği cami, bahçesindeki güneş panellerinden ürettiği enerjiyi kullanıyor.

Cami mimarisi bir çiçeği anımsatıyor.

Kazak mitolojisindeki “kutsal tüy” şeklinde yapılan caminin tek minaresinin yüksekliği 43 metre.

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Kazakistan Baş Müftüsü Serikbay Oraz Kazakistan Din ve Sivil Toplum İşleri Bakanı Darhan Kaletayev

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