Astana'da Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısı

Türkiye, Rusya, İran heyetleri, yarın Suriye gündemiyle yapılacak dışişleri bakanları toplantısı öncesinde hazırlık görüşmeleri gerçekleştirdi.

Suriye'deki iç savaşın 7. yılında garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin de katılımıyla Astana'daki Ritz Carlton Otel'de teknik görüşmeler yaptı.

AA muhabirinin toplantıya katılan kaynaklardan aldığı bilgiye göre, alıkonulanların serbest bırakılması, kayıp kişilerin kimliklerinin tespiti ve cenazelerin teslimi konuları için geçen turda oluşturulan çalışma grubu ilk toplantısını düzenledi.

Toplantıda grubun bundan sonraki işleyişi için bazı prosedürel hususlar ele alındı.

Diğer yandan Türk, Rus ve İran heyetleri, yarınki bakanlar toplantısında okunması planlanan sonuç bildirisini müzakere etti.

Teknik heyetler, gerginliği azaltma bölgelerindeki son durumu da masaya yatırdı.

- Bakanlar toplantısı yarın TSİ 08.00'de planlanıyor

Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'deki temaslarını tamamlayarak TSİ 17.30 civarında Astana'ya ulaştı.