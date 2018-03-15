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Astana'da Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, yarın düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısı öncesinde teknik görüşmeler yaptı - Alıkonulanların serbest bırakılması, kayıp kişilerin kimliklerinin tespiti ve cenazelerin teslimi konuları için geçen turda oluşturulan çalışma grubu ilk toplantısını düzenledi

Türkiye, Rusya, İran heyetleri, yarın Suriye gündemiyle yapılacak dışişleri bakanları toplantısı öncesinde hazırlık görüşmeleri gerçekleştirdi.

Suriye'deki iç savaşın 7. yılında garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin de katılımıyla Astana'daki Ritz Carlton Otel'de teknik görüşmeler yaptı.

AA muhabirinin toplantıya katılan kaynaklardan aldığı bilgiye göre, alıkonulanların serbest bırakılması, kayıp kişilerin kimliklerinin tespiti ve cenazelerin teslimi konuları için geçen turda oluşturulan çalışma grubu ilk toplantısını düzenledi.

Toplantıda grubun bundan sonraki işleyişi için bazı prosedürel hususlar ele alındı.

Diğer yandan Türk, Rus ve İran heyetleri, yarınki bakanlar toplantısında okunması planlanan sonuç bildirisini müzakere etti.

Teknik heyetler, gerginliği azaltma bölgelerindeki son durumu da masaya yatırdı.

- Bakanlar toplantısı yarın TSİ 08.00'de planlanıyor

Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'deki temaslarını tamamlayarak TSİ 17.30 civarında Astana'ya ulaştı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in katılacağı bakanlar toplantısının yarın TSİ 08.00'de başlayacağını, ardından basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 6 Mart'taki açıklamasında, yarınki toplantının amacının garantör ülkelerin bir yıllık iş birliğinin sonuçlarını analiz etmek ve ortak adımları belirlemek olduğunu bildirmişti.

Önceki turlarda olduğu gibi Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında da Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

Toplantıda Birleşmiş Milletleri, Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yardımcısı Remzi İzettin Remzi temsil ediyor.

23-24 Ocak 2017'de başlatılan Astana sürecinde, garantör ülkeler toplantısı en son 21-22 Aralık 2017'de yapılmış, garantör ülkeler, tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi, kayıpların kimlik tespiti ve UNESCO koruması altındaki tarihi alanların mayınlardan temizlenmesi için çalışma grubu oluşturmuştu.

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