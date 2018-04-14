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Astım hastasının öldüğü evinden koku gelince anlaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:42 | Son Güncelleme

Astım hastasının öldüğü evinden koku gelince anlaşıldı

Adana'da bir astım hastasının cesedi, ağır kokular gelmesi üzerine kontrol edilen evinde bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20043. Sokak'ta oturan vatandaşlar, yaklaşık 3 aydır görmedikleri Yüksel Efe'nin evinden ağır kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, maske takarak çilingir yardımıyla girdikleri evde Efe'nin cesedini buldu.

Astım hastası olduğu öğrenilen Efe'nin cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Efe'nin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

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adana astım ceset

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