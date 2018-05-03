"Astım sürekli kontrol altında tutulmalı"

İSTANBUL (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Şener, herhangi bir tetikleyiciyle karşılaşılıp tepki verildiğinde hava yollarının diğer tetikleyicilere karşı daha da hassaslaştığını belirterek, "Bundan dolayı, astımınızı sürekli olarak kontrol altında tutmanız önemlidir. Semptomlarınızın kuvvetli olmadığı zamanlarda bile hava yollarınız iltihaplı kalabilir." dedi.

İç Hastalıkları ve Alerji-İmmunoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, astımın akciğerlerdeki hava yollarının çeşitli alerjenler ve tetikleyici uyaranların etkisi ile yaygın olarak daralması ve mikrobik olmayan iltihabı ile seyreden kronik bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Astımda akciğerlerde daralma ve iltihaplanma olduğunu aktaran Şener, "Daralma ve iltihaplanma, hırıltılı solunum, öksürük, göğüste sıkışma hissi ve nefes darlığı gibi semptomlara yol açabilir. Ayrıca, tedavi edilmediği takdirde, astım uzun vadede akciğer işlevlerinin kaybına da sebep olabilmektedir.

Astımlı hastaların herhangi bir alerjen veya tetikleyici ile karşılaşmaları halinde, akciğerlerine giden hava yollarını çevreleyen kasların kasılması sonucu hava yolları daralır. Ayrıca hava yolları her zamankinden daha çok şişerek iltihaplanır ve yapışkan salgı yapımında artış nedeniyle nefes alıp vermeleri zorlaşır. Bütün bu olaylar sonucunda hava yolları tıkanır." diye konuştu.