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Astipalya Adası'nda bağlanan tekne Bodrum'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:24 | Son Güncelleme

Yunan kolluk güçlerince haksız sebeplerle bağlandığı savunulan 42 metrelik gezi teknesi, 110 bin avro ödendikten sonra Bodrum ilçesine getirildi - Firma sahibi Uzunşimşek: - "İnsan Hakları Mahkemesine kadar biz bu olayı götüreceğiz"

Yunan kolluk güçlerince geçen yıl eylül ayında, Astipalya (Astypalaia) Adası'nda haksız sebeplerle bağlandığı savunulan ve 110 bin avro ceza ödenerek bırakıldığı belirtilen Türk bayraklı gezi teknesi, Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Bağlandıktan bir süre sonra Kilimli (Kalimnos) Adası'na ardından da İstanköy (Kos) Adası'na götürülen ve bugün Bodrum Limanı'na giriş yapan tekne, gümrük işlemlerinin ardından Kumbahçe İskelesi'ne demirlendi.

"H.Temel" isimli 42 metre uzunluğundaki teknenin personeli ile görüşen, ardından gazetecilere açıklama yapan Marina Yatçılık'ın sahibi Aykut Uzunşimşek, 20 Eylül 2017'de başlayan hukuk mücadelelerini sürdürdüklerini, ceza olarak 110 bin avro ödeyerek teknelerini Bodrum'a getirdiklerini söyledi.

Uzunşimşek, "Hukuki, haklı olarak dayanaklarımız olduğundan dolayı bu işin peşini bırakmadık, bırakmıyoruz. Dava devam ediyor. Yasal olmayan bir ceza söz konusu oldu. Yunan tarafı bu cezayı tekneye veya bulunduğu şirkete değil de kaptanın üzerine yazarak yine hukuka sığmayan bir karar aldı. Yunanlı avukatlarımızla 'Bizi böyle bir şeye maruz bıraktınız. O zaman niye tekneyi halen bağlı tutuyorsunuz' diye itirazlarda bulunduk." dedi.

Aykut Uzunşimşek, 110 bin avro ödenmeden tekneyi alamayacaklarının belirtiğini anlatarak, turizm sezonu geldiği için parayı ödediklerini belirtti. Uzunşimşek, şöyle devam etti:

"Bu cezayı biz baştan da öderdik. Bu konuda suçlu olduğumuza inansaydık, kanunsuz bir iş yaptığımıza inansaydık baştan öder, bu tekneyi 6 ay boyunca orada tutmazdık. Devam eden davanın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bu paranın geri alımıyla ilgili biz gerekli hukuki başvurularımızı Yunanistan'da avukatımız aracılığıyla yapıyoruz. İnsan Hakları Mahkemesine kadar biz bu olayı götüreceğiz."

Teknenin bağlandığı ilk günlerle ilgili, yasal dayanağı olmayan bir ceza kesilmeye çalışıldığını ve teknenin bağlanma gerekçesinin 20 gün boyunca kendilerine söylenemediğini savunan Uzunşimşek, "Yasa dışı tur yapmıyoruz. Türk bayraklı teknemizle turlara devam edeceğiz. Bundan geri adım atmayacağız. Biz yasal olmayan hiçbir şey yapmıyoruz. Eğer bize talep edilen turlarda bize seçenek bırakılırsa biz müşterilerimize kendi koylarımızı gezmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekneye 7 haftadır kaptanlık yaptığını belirten Salih Şahin ise "Benden önceki arkadaş erken geldi. Tekneyi ben teslim aldım. Ödenmesi gereken para ödendikten sonra teknemizi salıverdiler." dedi.

Bodrum'da 2017 yılı eylül ayında, yat işletmecileri bazı adalara turları kaldırdıklarını ve müşterilerini Türk kıyılarında gezdirme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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