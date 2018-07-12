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Astrofizikte heyecan verici keşif

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 21:04 | Son Güncelleme

Dünya'ya 3,7 milyar ışık yılı uzaktan gelen atom-altı parçacığın izi sürüldü

Bilim adamları, Dünya'ya ulaşana dek 3,7 milyar ışık yılı seyahat eden bir atom-altı parçacığın izini sürdü.

Çok küçük, yüksek enerjili kozmik parçacığın, Antarktika'da IceCube Nötrino Gözlemevi'ndeki sensörler tarafından keşfedildiği belirtildi.

Dünya çapında gözlem evleri ve gök bilimcilerin izini sürdüğü nötrinonun, merkezinde hızla dönen süper kütleli kara delik bulunan bir galaksiden geldiği tespit edildi. Söz konusu galaksinin, Dünya'ya yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu kaydedildi.

İlk kez gizemli kozmik ışının izinin sürüldüğüne ve keşfin, uzay araştırmalarında yeni bir dönem açtığına vurgu yapıldı.

IceCube'un kurucularından, Penn Üniversitesi'nde görevli fizik ve astrofizik Profesörü Doug Cowen, keşfin, yüksek-enerjili nötrino astronomisinde yeni bir saha açtığını, bunun evrenin ve fiziğin kurallarının anlaşılmasında heyecan verici dönüm noktalarına olanak sağlamasının ümit edildiğini aktardı.

Keşifle ilgili ayrıntılar Science dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
atom-altı parçacığı IceCube Nötrino Gözlemevi

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