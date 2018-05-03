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Astsubay Erkek'in ailesine şehadet haberi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 22:41 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan astsubay Erkek'in Balıkesir'deki ailesinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı

BALIKESİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in (32) ailesine şehadet haberi verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit Erkek'in merkez ilçe Karesi'ye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan annesi Bahriye ile babası Rahim Erkek'e şehadet haberini Vali Ersin Yazıcı verdi. Erkek ailesi taziyeleri kabul ederken, şehidin ailesinin oturduğu sokak ve mahalle meydanındaki kahvehanelere Türk bayrakları asıldı.

Teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erkek'in, Selma Erkek ile evli olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Şehit Erkek, yarın cuma namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Yağcılar Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

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Balıkesir şehit

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