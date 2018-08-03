Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı HPG-BİM tarafından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki hain terör saldırısında astsubay Serkan Karakaya'nın 25 yaşındaki eşi Nurcan Karaya ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya'yı uzaktan kumandalı bomba ile katledilmesiyle ilgili bir açıklama yapıldı.
Tüm Türkiye'de büyük infial yaratan kanlı saldırıyı üstlenmekten kaçınan PKK, açıklamasında "Bu bölgede son dönemde saldırılar düzenlediklerini, ancak bu olayın kendi mensupları tarafından gerçekleştirildiğinin doğrulanamadığını" dedi.
Açıklamada, olayda Karakaya ve bebeğinin hedef alınmadığı savunularak, ''Eğer böyle bir şey yaşanmışsa da kesinlikle yanlışlık sonucu yaşanmış bir durumdur" ifadesi yer aldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz'da astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, yola tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, anne Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan saldırıda şehit olmuştu.
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