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Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

03.08.2018 19:56 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK, Hakkari Yüksekova’da astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeğinin katledildiği hain saldırının sorumluluğunu üstlenmediğini, olayı kendilerinin gerçekleştirmediğini iddia etti.

Terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı HPG-BİM tarafından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki hain terör saldırısında astsubay Serkan Karakaya'nın 25 yaşındaki eşi Nurcan Karaya ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya'yı uzaktan kumandalı bomba ile katledilmesiyle ilgili bir açıklama yapıldı.

"O BÖLGEDE SALDIRI YAPTIK AMA O SALDIRIYI BİZ YAPMADIK"

Tüm Türkiye'de büyük infial yaratan kanlı saldırıyı üstlenmekten kaçınan PKK, açıklamasında "Bu bölgede son dönemde saldırılar düzenlediklerini, ancak bu olayın kendi mensupları tarafından gerçekleştirildiğinin doğrulanamadığını" dedi.

"BOMBAYI BİZ PATLATMIŞSAK DA KESİNLİKLE YANLIŞLIKLA OLMUŞTUR"

Açıklamada, olayda Karakaya ve bebeğinin hedef alınmadığı savunularak, ''Eğer böyle bir şey yaşanmışsa da kesinlikle yanlışlık sonucu yaşanmış bir durumdur" ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz'da astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, yola tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, anne Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan saldırıda şehit olmuştu.

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Hakkari astsubay serkan karakaya Nurcan Karakaya astsubay eşi 11 aylık bebek PKK açıklama

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
hainsiniz kalleşsiniz sizin için fark eder mi ki bebekmiş kadınmış...
Bebekleri katledecek canilikte kim varsa Allah onun belasını versin. Bebeklerin ölümüne sebep olan kim vatsa Allah onların bin belasını versin...
yanlışlıkla geberirsin umarım ama askerlerin elinde
Artik Laikligi bi kenara bırakın idamı getirelim 11 aylik bebe gelsin akliniza anası gelsin senin karın kızın olabilir Bir Eren bülbülü hatirlayın Iyi ki varsın eren iyi ki varsın Fırat çakıroglu
korkunun ecele faydasiyok siyasi ayaginiz destekciniz hdp nin ve chp nin birkismi dagillacak yok olup gideceksiniz
Barış yok.Bu kalleşlerin anlayacağı tek şey ölüm.HDP'ye oy veren hainlerde savaşa destek verenler.
@lms100 sınıra seyyar mahkeme yollayanlar neci oluyorlar?
Bu olay derin devlet işi.
@habiske123 dallama hemen devletin üzerine at..iftiracı hainler sizi.
@habiske123 sen kendine küfür ettirmeye bağımlılık hale getirmişsin
hainlerden hesap sorulsun idam hemen simdi
Ulan hala çıkıp konuşabiliyormusunuz Allahtan tek dileğim birbirinize düşesiniz kendi kanınızda boğulasınız
bizde inşallah yanlışlıkla kökünüzü kurutacağız....
Hala bunların partisine oy veripde burada utanmadan bunlara sallayanlar var alçaksınız hepiniz.
Bunları canlı canlı hizar makinesine yatırıp doğrayacaksın.
İnanın bu açıklamaya inanan ve bak işte onlar yapmamış işte diyen chp liler var!
@extrabilenadam öyle diyen chp li yok ama senin içinden geçenlerin öyle olduğunu biliyorum..
Düşün lan biz Kürt'lerin yakasından ALLAH belanızı tez zamanda verir de kurtuluruz inşallah.
bedel ödeyeceksiniz soysuzun evlatları o dağları başınıza yıkacaz size bu devletin gücünü çok şiddetli gösterecez. intikam
Açıklama yapmış güldürmeyin beni kiyametmi koptu ki hayvanlar dile geldi bide açıklama yapar olmuşlar gerçi sizler hatvan sıfatına uygun degilsiniz ki Kendi çocuğunu kat eden bir örgüt ten başkada birşey beklenmezki
terör her zaman, insanlığa ihanettir.
vatan mı istediniz kan beşikteki bebekten bu hesaptır sorulacak
eylem pkk nın olduğu açık ve net.hdp kesiminden tepki gelince kıvır kıvır kıvırdılar.
bebek katili olduğunuz bir kez daha tescillendi. cezasını canınızla vereceksiniz.
Arkadaşlar gündem degiştirmenin pesindeler hiçbir üsse bu sekilde giriş yapılamaz aklınızı kullanın ya
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