DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde astsubay tarlada ölü bulundu.
Karamanlı Mahallesi'nde çalışmak amacıyla tarlaya giden Murat Çolpan'dan (36) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, tarlada hareketsiz bulunan Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çolpan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ankara'da astsubay olarak görev yapan Çolpan'ın izin alarak tarlada çalışmak üzere Çivril'e geldiği öğrenildi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!
Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı
Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...
Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı
Trump, bu kez de NBA'yi karıştırdı! LeBron James'e üstü kapalı 'aptal' dedi!
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum