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Astsubay tarlada ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 06:04 | Son Güncelleme

Astsubay tarlada ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde astsubay tarlada ölü bulundu.

Karamanlı Mahallesi'nde çalışmak amacıyla tarlaya giden Murat Çolpan'dan (36) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, tarlada hareketsiz bulunan Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çolpan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara'da astsubay olarak görev yapan Çolpan'ın izin alarak tarlada çalışmak üzere Çivril'e geldiği öğrenildi.

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astsubay Denizli ölü tarla

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