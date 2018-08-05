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Astsubay tarlada ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 07:30 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çivril ilçesinde astsubay tarlada ölü bulundu.

Astsubay tarlada ölü bulundu

Karamanlı Mahallesi'nde çalışmak amacıyla tarlaya giden Murat Çolpan'dan (36) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, tarlada hareketsiz bulunan Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çolpan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ankara'da astsubay olarak görev yapan Çolpan'ın izin alarak tarlada çalışmak üzere Çivril'e geldiği öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
astsubay Denizli Çivril

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