"Asya ile Avrupa arasında köprü oluşturuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali Başkanı Can Saraçoğlu, "Biz Asya ile Avrupa arasında bir köprü oluşturuyoruz. 20 ülkede düzenlenen uluslararası film festivallerinden farkımız bu." dedi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür, Turizm ve Spor Filmleri Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılış töreni, Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapıldı.
Festival Başkanı Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin üçüncüsünün daha geniş bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, "20 ülkede düzenlenen festivallerin İstanbul ayağını gerçekleştiriyoruz. Bu sene farklı ülkelerden farklı kültürlerden farklı tekniklerden filmler var. Toplamda 380'e yakın başvuru oldu ve ödül alanların sayısı 50'yi buldu." diye konuştu.
Açılış törenini ödüllü yönetmenlerin ve tüm dünyadan yüze yakın değerli insanın katılımıyla yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Saraçoğlu, şöyle devam etti:
"Bugün açılış törenimizi gerçekleştirdik. Burada dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarından filmleri izleme şansımız oluyor. Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali'nin bir tarafında bir film festivali organizasyonu diğer tarafında da ülkemizin turizm potansiyelini tanıtmak adına düzenlenmiş bir organizasyon var. Yani tek başına bir film festivalinden bahsetmiyoruz. Yurtdışından gelen değerli yönetmen, fotoğrafçı, yapımcı ve bloggerlara İstanbul'u, Türkiye'yi, kültürümüzü, tarihimizi ve turizmimizi tanıtmaya çalışıyoruz."
Saraçoğlu, etkinliklerin şehrin genelinde konferans, film gösterimi, üniversite programı, uluslararası film yarışması ve filmlerin taçlandırılacağı ödül töreniyle devam edeceğini kaydetti.
- "Ödüllerin yarısına yakını, Asya coğrafyasına gitti"
"Biz Asya ile Avrupa arasında bir köprü oluşturuyoruz. 20 ülkede düzenlenen uluslararası film festivallerinden farkımız bu." diyen Saraçoğlu, "Diğer üye ülkelerdeki profil Avrupa, Amerika yani Batı kaynaklı üretilen filmler üzerineyken, biz burada Asya coğrafyasından, Müslüman coğrafyasından üretilmiş filmleri, bu sektöre ve bu arenaya sokmaya çalışıyoruz ki bu sene bunu başardık." ifadelerini kullandı.
Saraçoğlu, organizasyonda Filistin, Azerbaycan, Çin gibi farklı coğrafyalardan filmlerin yer aldığını hatırlatarak, "Bu sene ödüllerin yarısına yakını, Asya coğrafyasına gitti. Biz burada bir iletişim köprüsü kuruyoruz, festivalin temel amacı bu." dedi.
- "AA kreatif bir iletişim çalışması yürüttü"
AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivalin bir takım oyunu olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "Bu bir takım oyunu, biz bu organizasyonu tek başımıza gerçekleştiremezdik. Bu bir festival, dolayısıyla iletişim ön planda olmak zorunda. Bu organizasyonun dünyaya duyurulmasında bizlere destek olan Anadolu Ajansı'na teşekkür etmek istiyorum. Bu anlamda bizi yalnız bırakmadılar ve bu organizasyonun Türkiye'ye buradan da tüm dünyaya tanıtılmasında profesyonel ve kreatif bir iletişim çalışması yürüttü." değerlendirmesinde bulundu.
Açılışta, Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) Başkanı Lee Gluckman, Turizmci Hüseyin Baraner ve Jüri Başkanı Yönetmen David Cooper da konuşma yaptı.
Turizmci Baraner, farklı kültürlerin bir araya geldiği Anadolu'yu tanımanın önemine değinerek, barışın başkenti olarak tanımladığı İstanbul'un etkinliklere ev sahipliği yapmasının avantajlarını anlattı.
Baraner, Türkiye'de film sektörünün 15-16 yıl gibi kısa bir sürede hızla geliştiğini, kültürel olarak yakın olmayan ülkelerde dahi Türk film ve dizilerinin ilgiyle takip edildiğini dile getirdi.
- "İstanbul'da olmaktan mutluluk duyuyoruz"
Jüri Başkanı Cooper ise tekrar İstanbul'da olmaktan ve festival kapsamında profesyonelleri bir arada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Geçen ay jüri olarak günlerini almasına rağmen yaklaşık 150 filmi keyifle izlediklerini belirten Cooper, "Bu güzel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.
Festival kapsamında İstanbul'da bulunan sektörün profesyonelleri ile yerli ve yabancı katılımcıların sahnede hatıra fotoğrafı çektirmesiyle açılış töreni sona erdi.
Türkiye'deki turizm potansiyelini tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmayı amaçlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivale, kültür, inanç, sağlık, spor ve etkinlik turizmi gibi alt başlıklarda 300'e yakın film başvurusu yapıldı.
Üye ülkeler arasındaki ilk ve tek Müslüman ülkenin Türkiye olduğu "Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali", 11 Mayıs'ta yapılacak ödül töreniyle sona erecek.
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