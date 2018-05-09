"Asya ile Avrupa arasında köprü oluşturuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali Başkanı Can Saraçoğlu, "Biz Asya ile Avrupa arasında bir köprü oluşturuyoruz. 20 ülkede düzenlenen uluslararası film festivallerinden farkımız bu." dedi. Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür, Turizm ve Spor Filmleri Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılış töreni, Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapıldı. Festival Başkanı Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin üçüncüsünün daha geniş bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, "20 ülkede düzenlenen festivallerin İstanbul ayağını gerçekleştiriyoruz. Bu sene farklı ülkelerden farklı kültürlerden farklı tekniklerden filmler var. Toplamda 380'e yakın başvuru oldu ve ödül alanların sayısı 50'yi buldu." diye konuştu. Açılış törenini ödüllü yönetmenlerin ve tüm dünyadan yüze yakın değerli insanın katılımıyla yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Saraçoğlu, şöyle devam etti: "Bugün açılış törenimizi gerçekleştirdik. Burada dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarından filmleri izleme şansımız oluyor. Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali'nin bir tarafında bir film festivali organizasyonu diğer tarafında da ülkemizin turizm potansiyelini tanıtmak adına düzenlenmiş bir organizasyon var. Yani tek başına bir film festivalinden bahsetmiyoruz. Yurtdışından gelen değerli yönetmen, fotoğrafçı, yapımcı ve bloggerlara İstanbul'u, Türkiye'yi, kültürümüzü, tarihimizi ve turizmimizi tanıtmaya çalışıyoruz."

Saraçoğlu, etkinliklerin şehrin genelinde konferans, film gösterimi, üniversite programı, uluslararası film yarışması ve filmlerin taçlandırılacağı ödül töreniyle devam edeceğini kaydetti. - "Ödüllerin yarısına yakını, Asya coğrafyasına gitti" "Biz Asya ile Avrupa arasında bir köprü oluşturuyoruz. 20 ülkede düzenlenen uluslararası film festivallerinden farkımız bu." diyen Saraçoğlu, "Diğer üye ülkelerdeki profil Avrupa, Amerika yani Batı kaynaklı üretilen filmler üzerineyken, biz burada Asya coğrafyasından, Müslüman coğrafyasından üretilmiş filmleri, bu sektöre ve bu arenaya sokmaya çalışıyoruz ki bu sene bunu başardık." ifadelerini kullandı. Saraçoğlu, organizasyonda Filistin, Azerbaycan, Çin gibi farklı coğrafyalardan filmlerin yer aldığını hatırlatarak, "Bu sene ödüllerin yarısına yakını, Asya coğrafyasına gitti. Biz burada bir iletişim köprüsü kuruyoruz, festivalin temel amacı bu." dedi. - "AA kreatif bir iletişim çalışması yürüttü" AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivalin bir takım oyunu olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "Bu bir takım oyunu, biz bu organizasyonu tek başımıza gerçekleştiremezdik. Bu bir festival, dolayısıyla iletişim ön planda olmak zorunda. Bu organizasyonun dünyaya duyurulmasında bizlere destek olan Anadolu Ajansı'na teşekkür etmek istiyorum. Bu anlamda bizi yalnız bırakmadılar ve bu organizasyonun Türkiye'ye buradan da tüm dünyaya tanıtılmasında profesyonel ve kreatif bir iletişim çalışması yürüttü." değerlendirmesinde bulundu.