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Asya Kalkınma Bankası'ndan Özbekistan'a 300 milyon dolarlık kredi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

Banka ile Özbekistan arasında, ülkedeki "Ekonomi Yönetimini Geliştirme Programı" kapsamında 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı

Asya Kalkınma Bankası (AKB), Özbekistan'a "Ekonomi Yönetimini Geliştirme Programı" kapsamında 300 milyon dolarlık kredi sağlayacak.

Özbekistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı ile Asya Kalkınma Bankası arasında, "Ekonomi Yönetimini Geliştirme Programı"nın hayata geçirilmesi kapsamında, 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov ile Asya Kalkınma Bankası Özbekistan Temsilcisi Sindy Malvichini imza attı.

İmza töreninin ardından konuşan Malvichini, Asya Kalkınma Bankası'nın, ülke hükümetinin ekonomi yönetiminin iyileştirilmesi, istikrarlı yatırım ortamının oluşturulması, özel sektörün ekonomideki payının arttırılmasına yönelik girişimlerini bundan sonra da destekleyeceğini dile getirdi. Açıklamaya göre söz konusu kredi, ülkede ekonomi yönetimi sisteminin geliştirilmesi ve ekonomi sektöründeki yapısal reformların desteklenmesi için kullanılacak.

AKB'den daha önce yapılan açıklamada, Özbekistan'a 2017-2019 döneminde 2,1 milyar dolarlık kredi desteğinde bulunacağı açıklanmıştı.

AKB, 1995 yılından bu yana Özbekistan'daki tarım, sağlık, enerji, eğitim ve alt yapı sisteminin modernizasyonu gibi alanlarda hayata geçirilen 54 proje için 5 milyar dolardan fazla kredi desteği sağladı.

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