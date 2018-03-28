At arabası ve eşekten gezici kütüphane yaptılar

Geçmişteki at arabası ve eşeklerle köylere kitap götürülmesi uygulamasının yaşatılması ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gördü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizesinde, "54. Kütüphane Haftası" dolayısıyla Yakutiye Kent Meydanı'ndaki etkinliğe katılan her yaştan insan, eşek üzerine asılan raflar ve at arabası içindeki kitapları alarak okudu.

Kitap okuma alışkanlığının insanlara her dönem farklı bir yolla anlatıldığına işaret eden Almaz, şöyle konuştu:

"1980'li yıllarda modern binalarımızda kütüphanecilik hizmetleri başladı. Biz de buna uygun olarak son model gezici kütüphane aracımızla tıpkı eskiden olduğu gibi köy köy gezerek ödünç kitaplar veriyoruz. Aracımızın içinde 5 binin üzerinde tarih, kültür, roman ve hikaye kitaplarının yanında bilgisayarlarımız mevcut. Bugünkü uygulamamızla eski ve yeni kütüphanecilik sürecini aynı anda insanlarımızla buluşturduk. İnsanlarımıza nereden nereye geldik imajını da vermek istedik."