HABER

At eti skandalından sonra Hükümet'ten radikal karar

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 12:11 | Son Güncelleme 2 saat önce

Askerin yemeğinde yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında Milli Savunma Bakanlığı radikal bir karar aldı. 2018 yılında askerin tüm yiyecek ihtiyacı kamu kuruluşları tarafından karşılanacak. Askerin yıllık yaklaşık 40 bin tonu bulan et ve et ürünleri ihtiyacı ise Et ve Süt Kurumu'ndan temin edilecek.

At eti skandalından sonra Hükümet'ten radikal karar

Askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakaları ve son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşanan at eti skandalı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 2018 yılı askeri gıda alımları ile ilgili radikal bir karar aldı. Alınan karar doğrultusunda ülke genelindeki tüm askeri birliklerin yiyeceği artık kamu kurum ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan temin edilecek. En riskli grupta yer alan et ürünleri için belirlenen kurum ise Et ve Süt Kurumu. Yeni yılda istisnasız artık tüm et ve et ürünleri bu kurum üzerinden alınacak.

AT ETİ SKANDALI

Askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakalarının ardından son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Pınarsan İnş.Nak.San. ve Ltd.Şti. ile yapılan sözleşme kapsamında 2015 yılında alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli içeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konservelerin hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmadan imha edildiğini aktardı.

Askerin konservesinden çıktı... 4 tonluk rezalet!

Askerin konservesinden çıktı... 4 tonluk rezalet!

Ucuz et tartışmaları sürerken TÜİK'in açıklaması kafaları karıştırdı: At ve eşek sayısı düşüyor

Ucuz et tartışmaları sürerken TÜİK'in açıklaması kafaları karıştırdı: At ve eşek sayısı düşüyor

PARASI GERİ ALINACAK

Yaşanan skandal üzerine Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı'nca, askere at eti yedirmeye çalışan Pınarsan isimli şirket in sözleşmesi feshedilerek kamu ihalelerine de giriş yasağı getirildi. Ayrıca dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma sebebiyle Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulan şirketten ödemesi yapılan söz konusu kavurmaların parasının tahsili için de işlem başlatıldı.

ROTA'YA 1 YIL İHALE YASAĞI

Öte yandan bir ihale yasağı da Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Manisa'da 2016 yılında binden fazla askerin zehirlenmesine neden olan Rota Yemekçilik'e yaşanan zehirlenme olayı nedeniyle bir yıl ihalelere girme yasağı koydu. Yasak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

ASKERİN YİYECEĞİ KAMUDAN

Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. 2018 yılından itibaren askerin yiyeceği ile ilgili bütün tedarik ihtiyacı üretim koşulları, standartları ve teknik yeterlilikleri üst seviyede olan kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan yapılacak.

ASKERİN TÜM ETİ ESK'DAN GELECEK

Yenişafak'ın haberine göre; Alınan karar doğrultusunda bazı ürün grupları için alım yapılacak kuruluşların isimleri de belirlendi. En riskli grup olarak bilinen et ve et ürünlerinde askerin tüm ihtiyacı Et ve Süt Kurumu'ndan karşılanacak. Kurumun Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Denizli, Erzurum, Erzincan, Sakarya, Sincan, Sivas, Van, Yozgat ve İstanbul'da et ve tavuk kombinası ile soğuk hava depoları bulunuyor.

YILLIK ET TÜKETİMİ 40 BİN TON!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yıllık et ihtiyacının yaklaşık 40 milyon kilo (40 bin ton) olduğu biliniyor. Bu da 1 milyon 300 bin ton kırmızı et üretiminin yüzde 3'ü anlamına geliyor. Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz yıllarda askerin et ihtiyacı için 200 bin büyükbaş hayvan alacağını duyurmuştu.

ZEYTİN MARMARABİRLİK'TEN ÇAY İSE ÇAYKUR'DAN GELECEK

Alınan karar doğrultusunda askerin et ve et ürünleri ihtiyacı dışındaki tahıl ve baklagil ihtiyacının tamamı ise Tarım Kredi Kooperatifi'nden karşılanacak. Askerin zeytinyağı, zeytin ve kuru inciri Marmarabirlik ve Tariş'ten, Ayçiçek yağı Trakya Birlik'ten, çayı ise ÇAYKUR'dan gelecek.

BAHARATLAR MAHKUMLARIN ELİNDEN ÇIKACAK

Askerin ihtiyaç listesindeki baharat kalemine yönelik tedarikçi kurum ise dikkat çekiyor. Türkiye'deki tüm askeri birliklerin baharat ihtiyacı cezaevleri bünyesinde açılan iş yurtlarındaki atölyelerden karşılanacak. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu bu ihtiyacı karşılayacak cezaevlerinden biri olacak. Mahkumlar tarafından 22 dönümlük arazide günlük 1 ton Kahramanmaraş'ın meşhur 'Maraş biberi' üretilerek satışa hazır hale getiriliyor.

Asker zehirlenmeleri gıda güvenliği yöneti

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yemek zehirlenme asker at eti

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler! Yolcular dondu kaldı

Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler! Yolcular dondu kaldı

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Son dakika: Şemdinli'den art arda acı haberler: 3 asker şehit

Son dakika: Şemdinli'den art arda acı haberler: 3 asker şehit

Şok gerçek gizli kamerada! Eşi banyoya gidince...

Şok gerçek gizli kamerada! Eşi banyoya gidince...

Arda Turan: Beşiktaş'a 'Evet' dedim!

Arda Turan: Beşiktaş'a 'Evet' dedim!

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 15 yorum
2009 da tarihi 1976 olan donmuş etleri gördüm at etin denmi bahsediyorsunuz
FARK ETMEZ KAMU KURUMLARININ MÜTEAHİTLERİ DE YANDAŞLARDAN NASILSA ???
valla cezası yok bizim siyasetçilerde elif gıdada at eşek etinden yakalanmışlardı 10 ar ay ceza aldılar ertelendi cezaları biri öldü biri devam ediyor
Ucuz etin yahnisi yavan olur!Nede güzel demişler atalarımız,2000 yılın da 1967 yılının donmuş etini görmüştüm askeriyenin buzhanesinde,dağılmasın diye filelenmiş şekilde saklanıyordu!zaten pek tadı tuzu da olmazdı o etin,lezzetsiz ot gibi bişey olurdu! Bari yıllık ihtiyaca göre et alımı yapında asker taze et bari yesin,olağan üstü hal durumuna karşı stoklanan gıdaları zaten hep asker eritiyor,Belirli süreden sonra imha edilmesi gerekmiyormu o gıdaların anlamışta değilim. ALLAH ASKERİMİZE ZEVAL VERMESİN
ya sistemin tum açiklarini kapatacaksin yada dürüst bir nesil yetiştireceksin. yoksa böyle sorunlar uzayip gider.
Şimdiye kadar aklınız nerdeydi .Askerin yemeği özelleştirilirmi hiç, vatan sevmez helal bilmez haramiler
Nereniz doğru yalan dolan talan din sömürüsü devlet kurumu biraktinizmi
akp müteahiti her halükarda yapar numarasını
sanki et balık kurumunda calışanların alayı evliya celebi yazık bu vatana bu millete yazık canımız cigerımız gencecik evlatlarımıza lanet olsun siyasetınıze lanet olsun vatan sevginize
et ve süt kurumuda akpnin yani bimde a101de satılan gibi at eşek domuz köpek kedi etlerini yemeye devam diyorsunuz
Rant peşinde koşan ve kazanç için her şeyi mübah gören bu firmalar acaba bir savaşa girdiğimizde ordumuza nasıl bir hizmet verecek, askerimize nasıl sıcak bir kap yemek temin edecek? Her şeyi özelleştirenler bunu da düşündü mü acaba?
Bundan 1 hafta öncesine kadar bu at eti veren firmanın ismi açıklammadı diye yaygara yaptınız isim açıklandı sonra niye özel şirketler veriyor askerin yemeğini dediniz yaygara kopartınız artık kamuya geçti devlet verecek bu defa ise hükümet kendi kurumlarının mütahitlerine kazandıracak diyosunuz Allah aşkına siz nasıl bir yvş sınız ben anlamadım
AT ETLERİNİ YİYENLER NE OLACAK
Pinarsan-rota..tamm iptal. Tamam ancak işin önemli tarafı buu değil tüm şirketler her yıl isim değiştirerek aynı kişiler tarafından işletmeye devam edilmektedir Bu işletmenin tamamen orta kaldırım Hatta akrabalarını adına bile açılanları tekrar aynı sistemi açılanların sıkı denetlenmesi lazım. Türkiye'de şirket şarkı böyle dönmektedir isterseniz inceleyin hastanedeki temizlik şirketleri her sene isim değiştirir
Bir de bu şirketlerin kaynağı neresi destekleyen Bürokrasi neresi kamu neresi onlar araştıran mutlaka bir siyasi yere uzanır
Diğer Haberler
CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor!

CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor!

İzmir depremiyle ilgili flaş açıklama: İleride daha büyük...

İzmir depremiyle ilgili flaş açıklama: İleride daha büyük...

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da...!' Bu sözlerin sahibi bir öğretmen

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da...!' Bu sözlerin sahibi bir öğretmen

Erdoğan'ın korunmasında zafiyet mi var? Mahir Ünal'dan açıklama geldi

Erdoğan'ın korunmasında zafiyet mi var? Mahir Ünal'dan açıklama geldi

Son dakika! AK Parti'den çok tartışılan düzenleme için ilk açıklama

Son dakika! AK Parti'den çok tartışılan düzenleme için ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklamalarda bulunuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.