At ve eşeklere kimlik geliyor

Söz konusu yönetmelik, her yaş grubunda bulunan tek tırnaklıların bireysel olarak tanımlanmasını, tanımlamada kullanılacak yöntemi, malzeme tipi ve özelliklerini, numaralama sistemine dair teknik özellikleri, tanımlanan hayvanlarla bulundukları işletmelerin ve hayvan sahiplerinin kayıt altına alınmasını, bilgisayar destekli veri tabanının kurulması ve işletilmesini, tanımlanan hayvanlar ve bulundukları işletmelerle ilgili bilgi ve verilerin değişimini, sistemdeki tek tırnaklıların hareketlerinin takip ve kontrollerinin sağlanmasını, tek tırnaklıların sağlıklarına ilişkin bilgilerin kaydedilmesini, tanımlanan hayvanlar ve işletmelerin kontrol ve denetimlerini kapsıyor.

Yönetmelik, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amacıyla tek tırnaklı hayvancılık işletmelerinin belirlenmesini ve bu işletmelerde bulunan hayvanların tanımlanmasını düzenliyor.

Bakanlığın, Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmeliği, 31 Aralık 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, at ve eşeklerin de aralarında olduğu tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi zorunlu hale getirildi.

Yönetmelikte, at, eşek ve benzerleri ile bunların melezlerinden oluşan tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi zorunlu olacak.

Bakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il-ilçe müdürlükleri veya Yüksek Komiserler Kurulu gibi düzenleme kuruluşları, hayvan sahibi tarafından bir kimlik belgesi edinme veya mevcut kimlik belgesindeki kimliklendirme detaylarının değiştirilmesi için düzenleme kuruluşuna başvuru yapılmasını talep edecek.

- Satış yerlerine kimliksiz giremeyecekler

Yönetmelikte, kimliklerin şekli ve içeriği de yer aldı.

Buna göre, yaşam boyu geçerli olacak tek tırnaklı kimlik belgesinde, hayvanın eşkali, işaret ve nişaneleri kaydedilecek. Belgede, nişane ve işaretlerin çizildiği bir taslak şema ve kimliklendirme detaylarına ilişkin onaylı değişiklikleri açıklayan boş alan da bulunacak.

Yönetmeliğe göre kimliklendirilmeyen ve beraberinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan, belgelerinde yanlış bilgi olan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyecek.