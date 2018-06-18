ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sonunda açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği bütünleme sınavı sonuçları, ATA AÖF tarafından duyuruldu. Açıklamaya göre sınav sonuçları öğrenme ekranı ile sınava itirazın nasıl yapılacağına dair bilgiler verildi. Buna göre öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarına erişmek için aşağıdaki linke tıklayarak sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Peki üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulamak için tıklayınız

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF tarafından bütünleme sınavı sonuçları açıklandıktan sonra üç ders sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta olacak merak ediliyor. ATA AÖF tarafından aşağıdaki maddeler halinde anlatılan üç ders sınavı uygulama esaslarına göre sınava kimler girebilir, sınav hangi merkezlerde yapılacak öğrenebilirsiniz. ATA AÖF üç ders sınavı 29 Temmuz 2018'de yapılacak.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine Kayıtlı Öğrenciler İçin Üç Ders Sınavı Uygulama Usul ve Esasları

Açıköğretim Fakültesinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi bütünleme sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.