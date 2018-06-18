ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sonunda açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği bütünleme sınavı sonuçları, ATA AÖF tarafından duyuruldu. Açıklamaya göre sınav sonuçları öğrenme ekranı ile sınava itirazın nasıl yapılacağına dair bilgiler verildi. Buna göre öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarına erişmek için aşağıdaki linke tıklayarak sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Peki üç ders sınavı ne zaman yapılacak?
ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulamak için tıklayınız
ATA AÖF tarafından bütünleme sınavı sonuçları açıklandıktan sonra üç ders sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta olacak merak ediliyor. ATA AÖF tarafından aşağıdaki maddeler halinde anlatılan üç ders sınavı uygulama esaslarına göre sınava kimler girebilir, sınav hangi merkezlerde yapılacak öğrenebilirsiniz. ATA AÖF üç ders sınavı 29 Temmuz 2018'de yapılacak.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine Kayıtlı Öğrenciler İçin Üç Ders Sınavı Uygulama Usul ve Esasları
Açıköğretim Fakültesinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi bütünleme sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.
SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ?
Sınav sonuçlarına sonuçların ilanından sonraki 3 iş günü içerisinde, sorulara ise soruların yayımlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenci Yönetim Sistemi yani LMS üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir. Sınav itirazları için son gün 20 Haziran saat 23.59'a kadar. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacağı bildirildi.
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ATA AÖF BAŞARI NOTU ORTALAMASI HESAPLAMASI
Bir derse ait başarı notu ara sınavın %30'u, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %70'i alınarak hesaplanır. Ancak yalnızca Blok Uygulama dersinde bu oranlar yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır.
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