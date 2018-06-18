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ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 9-10 Haziran'da yapılan bahar dönemi bütünleme sınavı sonuçları OBS yani öğrenci bilgi sistemine girildi. Öğrencilerin merakla beklediği ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları belli oldu. Şimdi öğrenciler, üç ders sınavı ne zaman yapılacak merak ediyorlar. ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama ekranı haberimizde. İşte ATA AÖF akademik takvimine göre üç ders sınavı tarihi...

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sonunda açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği bütünleme sınavı sonuçları, ATA AÖF tarafından duyuruldu. Açıklamaya göre sınav sonuçları öğrenme ekranı ile sınava itirazın nasıl yapılacağına dair bilgiler verildi. Buna göre öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarına erişmek için aşağıdaki linke tıklayarak sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Peki üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulamak için tıklayınız

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF tarafından bütünleme sınavı sonuçları açıklandıktan sonra üç ders sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta olacak merak ediliyor. ATA AÖF tarafından aşağıdaki maddeler halinde anlatılan üç ders sınavı uygulama esaslarına göre sınava kimler girebilir, sınav hangi merkezlerde yapılacak öğrenebilirsiniz. ATA AÖF üç ders sınavı 29 Temmuz 2018'de yapılacak.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine Kayıtlı Öğrenciler İçin Üç Ders Sınavı Uygulama Usul ve Esasları

Açıköğretim Fakültesinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi bütünleme sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

  1. Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere 2017-2018 öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir).
  2. Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere 2017-2018 öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.
  3. Üç ders sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.
  4. Üç ders sınavına girebilmek için herhangi bir başvuru ya da ücret ödemeye gerek yoktur.
  5. "Üç Ders Sınavı" notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.
  6. Öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Atatürk Üniversitesi Açıköğretim, Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları’na göre, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.
  7. Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
  8. "Üç Ders Sınavı"; Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen tarihte ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.
  9. Üç ders sınavı sonucunda mezun olamayan öğrenciler başarısız oldukları dersleri ilgili müteakip yarıyıllarda ders kaydı yaparak almak zorundadırlar.
  10. Halen cezaevinde olup "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı olan öğrencilerin sınavı, üç ders sınavının yapılacağı illerdeki cezaevlerinden birinde yapılır.
  11. Üç ders sınavı, 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 09.30’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Van illerinde gerçekleştirilecektir.
  12. Üç ders sınavına girecek öğrencilerin sınav merkezi aşağıdaki tabloya göre Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Öğrencilerimiz üç ders sınavına gireceği sınav merkezini, sınava iki hafta kala Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav merkezinde sınava girmek zorundadırlar. Bu sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır.
  13. Sınav merkezi tercih sayfası sadece üç ders sınavına giriş hakkı olan öğrenciler için aktif olacaktır. Sınav hakkı olmayan öğrenciler için bu sayfada uyarı mesajı bulunacaktır.
  14. Üç ders sınavı için sınava giriş belgeleri Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) alınabilecektir.

uc-ders-sinav-merkezleri

SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ?

Sınav sonuçlarına sonuçların ilanından sonraki 3 iş günü içerisinde, sorulara ise soruların yayımlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenci Yönetim Sistemi yani LMS üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir. Sınav itirazları için son gün 20 Haziran saat 23.59'a kadar. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacağı bildirildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız

ATA AÖF BAŞARI NOTU ORTALAMASI HESAPLAMASI

Bir derse ait başarı notu ara sınavın %30'u, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %70'i alınarak hesaplanır. Ancak yalnızca Blok Uygulama dersinde bu oranlar yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır.

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