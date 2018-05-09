ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, ata sporları "kökbörü"yü gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, geleneklerini yaşatmak için Van Valiliği ve Erciş Kaymakamlığının da desteği ile Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü ve Derneğini kurdu.

Kırgız Türkleri, kulüp ve dernek çatısı altında çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyor. Kırgızistan'da milli spor olarak kabul edilen kökbörü (oğlak kapma) oyununu özel günlerde ve düğün törenlerinde oynayan Kırgızlar, yurt içinde ve dışında düzenlenen yarışmalarda da ata sporlarını yapmanın heyecanını yaşıyor.

Oyunda iki takıma ayrılan biniciler, yerdeki oğlak postunu kapmanın mücadelesini verirken, çekişmeli geçen, post parçalanıncaya kadar devam eden mücadele renkli görüntülere sahne oluyor.

Kulüp başkanı Yakup Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin yıllık ata sporlarını yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.