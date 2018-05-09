HABER

Ata sporları "kökbörü"yü Van'da da yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, ata sporları "kökbörü"yü yurt içinde ve yurt dışında oynayarak gelecek kuşaklara aktarıyor - Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Timur: - "Türkiye'de bu spor için federasyon kurup büyük şehirlerde yarışmalar düzenlemek için çalışmalar yapılıyor. İnşallah istenilen sonuç elde edilir"

ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, ata sporları "kökbörü"yü gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, geleneklerini yaşatmak için Van Valiliği ve Erciş Kaymakamlığının da desteği ile Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü ve Derneğini kurdu.

Kırgız Türkleri, kulüp ve dernek çatısı altında çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyor. Kırgızistan'da milli spor olarak kabul edilen kökbörü (oğlak kapma) oyununu özel günlerde ve düğün törenlerinde oynayan Kırgızlar, yurt içinde ve dışında düzenlenen yarışmalarda da ata sporlarını yapmanın heyecanını yaşıyor.

Oyunda iki takıma ayrılan biniciler, yerdeki oğlak postunu kapmanın mücadelesini verirken, çekişmeli geçen, post parçalanıncaya kadar devam eden mücadele renkli görüntülere sahne oluyor.

Kulüp başkanı Yakup Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin yıllık ata sporlarını yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Yurt içinde ve dışında düzenlenen yarışmalarda hem Türkiye'yi temsil ettiklerini hem de bu sporu gelecek kuşaklara aktardıklarını anlatan Timur, şöyle devam etti:

"Bu spor aslında bir savaş oyunu. Çocuklara 7 yaşından itibaren öğretiyoruz. Kökbörü 'mavi kurt' demek. Eskiden obadaki erkekler savaşlara giderdi. Obada bulunan sürü kadınlara kalıyordu ve sürüye kurtlar saldırıyordu. Savaştan dönen erkekler kurtları avlıyordu. Atlarla canlı yakalıyordu. Yakaladıkları kurtları birbirlerine atarak bir oyun haline getirdiler. Günümüzde ise bu bir spor haline geldi."

Timur, geçen yıllarda Türkiye'yi Kırgızistan ve Kazakistan'da düzenlenen yarışmalarda temsil ederek başarılı sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Bu yıl da Türkiye'de 10 ülkenin katılımıyla bir şampiyona düzenleneceğini bildiren Timur, "İnşallah burada Allah'ın izniyle birinci olarak bayrağımızı dalgalandıracağız." dedi.

Timur, kökbörü sporu için Kırgızistan ve Kazakistan'da federasyon kurulduğunu ve belli kurallar konulduğunu ifade etti.

Bu kurallar çerçevesinde takımların 12 kişiden oluştuğunu, oyunda dörder kişilik grupların hamle yaptığını, biri orta ikisi yan üç hakemin yönettiği oyunun yirmişer dakikadan üç devre oynandığını anlatan Timur, üç devrede en çok sayıyı alan takımın oyunu kazandığını belirtti.

Bu sporun keyifli yanlarının yanı sıra zorluklarının da bulunduğunu vurgulayan Timur, "Atların eğitimleri, akrobasi hareketleri zor bir süreç. Oyunda 30 kilo ağırlığındaki keçiyi son sürat rakibine kaptırmadan alabilmek sert bir mücadeleye neden oluyor." diye konuştu.

- "34'ü derneğe kayıtlı 72 sporcumuz var"

Timur, kökbörü oyununu Türkiye'de güzel noktalara taşımak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zaten yakın bir zamanda Unesco Kültür Mirası Listesi'ne alınmıştık. Türkiye'de bu spor için federasyon kurup büyük şehirlerde yarışmalar düzenlemek için çalışmalar yapılıyor. İnşallah istenilen sonuç elde edilir. Biz de bunun yanında günde üç dört saat antrenman yapıyoruz. Oyuncuların zinde, kondisyonlarının yerinde olması ve atları diri tutmak için sürekli çalışıyoruz. 34'ü derneğe kayıtlı 72 sporcumuz var. Gençlerimizi yetiştirerek bu sporu gelecek kuşaklara aktarıyoruz."

AK Partili ismin düğününde takılanlar dudak uçuklattı!AK Partili ismin düğününde takılanlar dudak uçuklattı!
Türkiye'nin gözü bu davada... Flaş gelişme!Türkiye'nin gözü bu davada... Flaş gelişme!
Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklamaKılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erciş Kırgızlar kökbörü Ulupamir Van

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Son dakika! Eski bakanlık personeline dev operasyon

Son dakika! Eski bakanlık personeline dev operasyon

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Son dakika! Genelkurmay Çatı Davası'nda mütaala açıklandı

Son dakika! Genelkurmay Çatı Davası'nda mütaala açıklandı

'Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...'

'Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...'

Ömer Halisdemir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Ömer Halisdemir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.