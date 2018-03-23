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Ataç’tan şehit ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 16:05 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ataç’tan şehit ailesine ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın ailesini ziyaret etti.
Büyükdere Mahallesi’nde ikamet eden şehit ailesini ziyaret eden Başkan Ataç, şehidin babası Kazım Dunca, annesi Hesna Dunca, ağabeyi Metin Dunca, kardeşi Mustafa Dunca ve eşi Lütfiye Dunca ile 13 yaşındaki kızı Zeynep Naz Dunca ile bir araya geldi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in de katıldığı ziyarette Başkan Ataç aile ile sohbet ederek acılarını paylaştı ve Türk Bayrağı takdim etti. Şehit ailelerinin milletimize emanet olduğuna vurgu yapan Ataç, ailenin her zaman yanında olacağını ifade etti. Şehidimizin yakınları da Başkan Ataç’a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti.

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