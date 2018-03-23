Ataç’tan şehit ailesine ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca’nın ailesini ziyaret etti.
Büyükdere Mahallesi’nde ikamet eden şehit ailesini ziyaret eden Başkan Ataç, şehidin babası Kazım Dunca, annesi Hesna Dunca, ağabeyi Metin Dunca, kardeşi Mustafa Dunca ve eşi Lütfiye Dunca ile 13 yaşındaki kızı Zeynep Naz Dunca ile bir araya geldi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in de katıldığı ziyarette Başkan Ataç aile ile sohbet ederek acılarını paylaştı ve Türk Bayrağı takdim etti. Şehit ailelerinin milletimize emanet olduğuna vurgu yapan Ataç, ailenin her zaman yanında olacağını ifade etti. Şehidimizin yakınları da Başkan Ataç’a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti.
Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
İmamdan hutbe arasında reklam
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum