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ATAK helikopteri teröristleri böyle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 05:27 | Son Güncelleme

'Zeytin Dalı Harekatı’ planlı bir şekilde devam ederken, milli ATAK helikopterlerinin teröristleri arazide saklanırken etkisiz hale getirmesi kameraya yansıdı.

Terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ATAK helikopterlerinin, Afrin kırsalında zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalışan teröristleri etkisiz hale getirilme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalıştıkları tespit edilen teröristler, ATAK helikopterini farkedince bulundukları yerden kaçmaları sırasında yoğun bir şekilde ateş altına alınarak etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor.

ATAK helikopteri teröristleri böyle vurdu

ATAK helikopteri teröristleri böyle vurdu

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı Atak Helikopteri Afrin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
neticede aynı bölgenin çocuklarını çalıştırıyorlar ve birileri arkadan ellerini uvuşturarak seyrediyor maalesef
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