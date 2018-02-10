ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması

PEKİN (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ATAK tipi helikopterin kırıma uğrayarak iki şehit verilmesine ilişkin "Asla ve asla şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bir verirsek bin alırız." dedi.
Tüfenkci, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çin’in başkenti Pekin'de, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düşen helikopterde 2 şehit verilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
"Türkiye, Afrin'de terörü bitirme adına önemli operasyonlar yapıyor. Bu kapsamda elbette şehitlerimiz de oluyor." diyen Tüfenkci, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Tüfenkci, "Bütün dünya şunu bilmelidir ki sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu da defalarca ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet olarak birçok kez defalarca uyarmamıza rağmen sözün bittiği yerde bu operasyonlara başladık." diye konuştu.
"Şehitler vermemize rağmen netice alana kadar geri adım atmayacağız.” ifadesini kullanan Tüfenkci, “Asla ve asla şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bir verirsek bin alırız." ifadesini kullandı.
Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısına dikkati çekerek, "En kısa sürede orada barışı sağladıktan sonra, terör örgütleri tarafından iradeleri gaspedilen Afrinlileri özgürlüğe kavuşturduktan sonra topraklarımıza geri döneceğiz." dedi.
Türkiye'de 3,5 milyona yakın Suriyeli mültecinin yaşadığını anımsatan Tüfenkci, "Bu insanların tekrar kendi topraklarına dönebilmesi için oraları terör örgütlerinden kurtarmamız lazım. Biz de bu niyetle söz konusu operasyonları gerçekleştiriyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!
Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor
Son dakika: Ankara'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon
Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı
18 yaşına gelmeden Bitcoin'den milyonlar kazandı
Man Adası belgeleri için karar çıktı
Yasak aşk cinayetinde şok ayrıntılar! Olaydan 3 gün önce intihara kalkışmış
Biri bu çılgını durdursun!
Huzurevinde tecavüz skandalı! 3 kadına saldırmak isterken yakalandı
AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum