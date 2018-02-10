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ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 18:48 | Son Güncelleme

Bakan Tüfenkci: - "Bütün dünya şunu bilmelidir ki sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyiz. Asla ve asla şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bir verirsek bin alırız"

PEKİN (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ATAK tipi helikopterin kırıma uğrayarak iki şehit verilmesine ilişkin "Asla ve asla şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bir verirsek bin alırız." dedi.

Tüfenkci, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çin’in başkenti Pekin'de, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düşen helikopterde 2 şehit verilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"Türkiye, Afrin'de terörü bitirme adına önemli operasyonlar yapıyor. Bu kapsamda elbette şehitlerimiz de oluyor." diyen Tüfenkci, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Tüfenkci, "Bütün dünya şunu bilmelidir ki sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu da defalarca ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet olarak birçok kez defalarca uyarmamıza rağmen sözün bittiği yerde bu operasyonlara başladık." diye konuştu.

"Şehitler vermemize rağmen netice alana kadar geri adım atmayacağız.” ifadesini kullanan Tüfenkci, “Asla ve asla şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bir verirsek bin alırız." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısına dikkati çekerek, "En kısa sürede orada barışı sağladıktan sonra, terör örgütleri tarafından iradeleri gaspedilen Afrinlileri özgürlüğe kavuşturduktan sonra topraklarımıza geri döneceğiz." dedi.

Türkiye'de 3,5 milyona yakın Suriyeli mültecinin yaşadığını anımsatan Tüfenkci, "Bu insanların tekrar kendi topraklarına dönebilmesi için oraları terör örgütlerinden kurtarmamız lazım. Biz de bu niyetle söz konusu operasyonları gerçekleştiriyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Afrin şehit

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