ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması

PEKİN (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ATAK tipi helikopterin kırıma uğrayarak iki şehit verilmesine ilişkin "Asla ve asla şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bir verirsek bin alırız." dedi.

Tüfenkci, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çin’in başkenti Pekin'de, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düşen helikopterde 2 şehit verilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"Türkiye, Afrin'de terörü bitirme adına önemli operasyonlar yapıyor. Bu kapsamda elbette şehitlerimiz de oluyor." diyen Tüfenkci, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Tüfenkci, "Bütün dünya şunu bilmelidir ki sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu da defalarca ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet olarak birçok kez defalarca uyarmamıza rağmen sözün bittiği yerde bu operasyonlara başladık." diye konuştu.

"Şehitler vermemize rağmen netice alana kadar geri adım atmayacağız.” ifadesini kullanan Tüfenkci, “Asla ve asla şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bir verirsek bin alırız." ifadesini kullandı.