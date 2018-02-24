Ataköy'de öldürülen kişi uyuşturucu baronu çıktı!

Ataköy 1. kısım Yeni Fişek Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda sabah koşusunu yaptıktan sonra evine dönen eski uyuşturucu baronlarından 70 yaşındaki Kemal Serdar Stoçi’nin yanına yaklaşan bir kişi önce adres sordu
Daha sonra yürümeye başlayan saldırgan geri dönerek Stoçi’nin üzerine 7 el ateş etti. Kemal Stoçi vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Stoçi, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
ESKİ UYUŞTURUCU BARONU ÇIKTI
Posta'da yer alan habere görei uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin’in Türkiye’deki kolu olarak bilinen Kemal Serdar Stoçi isminin duyulduğu ilk büyük olay 1995 yılında Hollanda polisi ile Türk polisinin ortaklaşa yaptığı ve 1 ton uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon oldu. Bu soruşturmada Stoçi ailesinin birçok üyesi cezaevine girdi. Türkiye’den Hollanda’ya uzanan uyuşturucu ağının Türkiye ayağını Kemal Serdar Stoçi’nin yaptığı iddia edildi.
Kemal Serdar Stoçi ismi daha sonra ise 1998 yılında ve 2001 yılında İstanbul polisinin yaptığı 177 kiloluk iki uyuşturucu operasyonunda daha gündeme geldi. Soruşturmalarda ele geçirilen uyuşturucuların Bulgaristan üzerinden Hollanda’ya gideceği iddia edildi.
Stoçi ailesi Tunceli’nin çok geniş bir ailesi olarak biliniyor ve ailenin uyuşturucu bağlantılarını Hollanda’dan idare ettikleri öne sürülüyor.
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