HABER

Ataköy'de öldürülen kişi uyuşturucu baronu çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 10:32 | Son Güncelleme

İstanbul Ataköy’de spor yapmak için evinden çıkan eski uyuşturucu baronlarından 70 yaşındaki Kemal Serdar Stoçi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Stoçi’nin ismi 1995 yılında Hollanda’da yakalanan 1 ton eroin operasyonuyla gündeme gelmişti.

Ataköy 1. kısım Yeni Fişek Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda sabah koşusunu yaptıktan sonra evine dönen eski uyuşturucu baronlarından 70 yaşındaki Kemal Serdar Stoçi’nin yanına yaklaşan bir kişi önce adres sordu

Daha sonra yürümeye başlayan saldırgan geri dönerek Stoçi’nin üzerine 7 el ateş etti. Kemal Stoçi vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Stoçi, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

u1

ESKİ UYUŞTURUCU BARONU ÇIKTI

Posta'da yer alan habere görei uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin’in Türkiye’deki kolu olarak bilinen Kemal Serdar Stoçi isminin duyulduğu ilk büyük olay 1995 yılında Hollanda polisi ile Türk polisinin ortaklaşa yaptığı ve 1 ton uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon oldu. Bu soruşturmada Stoçi ailesinin birçok üyesi cezaevine girdi. Türkiye’den Hollanda’ya uzanan uyuşturucu ağının Türkiye ayağını Kemal Serdar Stoçi’nin yaptığı iddia edildi.

u2

Kemal Serdar Stoçi ismi daha sonra ise 1998 yılında ve 2001 yılında İstanbul polisinin yaptığı 177 kiloluk iki uyuşturucu operasyonunda daha gündeme geldi. Soruşturmalarda ele geçirilen uyuşturucuların Bulgaristan üzerinden Hollanda’ya gideceği iddia edildi.

Stoçi ailesi Tunceli’nin çok geniş bir ailesi olarak biliniyor ve ailenin uyuşturucu bağlantılarını Hollanda’dan idare ettikleri öne sürülüyor.

Uyuşturucu aldığı öne sürülen liseli baygın bulundu, arkadaşı gözaltına alındıUyuşturucu aldığı öne sürülen liseli baygın bulundu, arkadaşı gözaltına alındı
Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandıUyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ataköy uyuşturucu Kemal Serdar Stoçi polis

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi

Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi

Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!

Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Reyhanlı davasında son dakika karar

Reyhanlı davasında son dakika karar

Okuyucu Yorumları 20 yorum
tunceli, stoçi, çok geniş bir aile! K.Atatürk boşuna bombalatmadı bunları, ama şimdi sorsan hepsi Atatürkçü!
RTE 'nin kardeşi 80 kg eroin ile yakalanmıştı!!!!!
tunceli ermeni araştır pkk lı çıkmazsa neyim bende. adam ataköyde yaşıyor. zengin olunca tüm suçlar hafifliyor sanırım
gebersin okadar canlar yakmış can almıştır cehennemde yan
Su testisi su yolunda kırılır....
TUNCELININ TAMAMI ERMENI DEGILDIR ORDA COK GUCLU TURKMEN AILELER VE KÜRT AİLELERDE VARDIR GENELLEME YAPMA PKK BAGLANTISINDA HAKLISIN.
Su testisi,su yolunda kırılır.Zehirlediği insanların ahı tutmuştur.Haksız kazanç,hem bu dünyada hem öbür dünyada hayır getirmez.
su testisi su yolunda kırıldı o kadar kişiyi zehirledin sonun böyle bitti
sevmiyoruz bu tuncelileri .hele böyle terötist yada uyuşturucu satanını.gün gelir ya bir düşmanın yada devlet eliyle öldürülürsün.kafaları çalışsa bunu anlarlardı
Pislik temizlenmiş ama yerine göz dikildi demek.
zamanında yediğin hurmalar şimdi tırmalar dayı ver hesabı bakalım öbür tarafta..
Tuncelili degilmi ickili mekan isletirler uyusturucuyu severler satmasinida içmesinide ama sorsan en büyük atatürkçü bunlar:)
Kendisi 70 yaşında spor yapıyor ama millete uyuşturucu satıyor hale bak!!
Bu ırk dünyanın başına bela
sen milleti zehirlersen sonun bu olur
Olenın arkasından konusulmaz, Allah Rahmet Eylesın, Bırdaha mılletın colugunu cocugunu zehırleyemıyecegı ıcınde Vuranların elıne saglık,
Ölse ne ölmese Ne!! Demek ki daha güçlüleri rant için başını kopartmış, Allahım tüm yavrularımızı bu illetten uzak eylesin
bunların hepsini toptan imha etmek toplumun geleceği için en makbulü.
bi haber adam şu bu ama tunceli ermeni alevi gib vs benzetmeler niçindir.neden bir kişinin yaptıgını bir ile ve kökene bağlama sevdası nedir......bu baron sünni şafi vs vs olsa böylemi yorumlamak lazım bu bölücülüktür.
tüm uyuşturucu ve vs işleri tunceli yapıyor gibi yorum yapan arkadaslar bölücülük yapmayın...türkiyenin çocuk yaşta gelin çıkmayan 1 sıradaki ilidir.en çok üniversite başarı oranı ile türkiye gündemindedir.yanlış yapan bir insan üzerinden ülke yada il karalanmaz bu ırkçılıktır yazık...günahtır.....
Diğer Haberler
İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede : Rejim, Doğu Guta'da hastaneleri ve yetimhaneleri özellikle vuruyor 

İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede : Rejim, Doğu Guta'da hastaneleri ve yetimhaneleri özellikle vuruyor 

Mersin Adliyesi’nde avukat girişi yeniden düzenlendi

Mersin Adliyesi’nde avukat girişi yeniden düzenlendi

“Ezanı Güzel Okuma Kursu” sona erdi

“Ezanı Güzel Okuma Kursu” sona erdi

Umreciler kutsal yolculuğa dualarla uğurlandı

Umreciler kutsal yolculuğa dualarla uğurlandı

Bilecikli çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Bilecikli çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Kudüs tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.