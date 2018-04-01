Ataköy plajları yeniden canlanıyor

İSTANBUL, (DHA)- TOKİ, 1991 yılında yapılan imar planını iptal ederek Ataköy Sahili'ndeki Baruthane arazisini vatandaşa açıyor. Günübirlik turizm alanı ilan edilen Ataköy’deki arazi ve tarihi baruthane alanı aslına uygun inşa edilecek. Ataköy sahilinde yapılacak projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği projemizi İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan Ataköy’deki Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi. İmar çalışması 1991 yılında yapılan söz konusu arazi 2010 yılında ihale edilerek proje karşılığında özel sektöre devredilmişti. İçinde tescilli tarihi binaların da bulunduğu arazi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğiyle vatandaşların kullanımına açılıyor.

"İNŞAAT PLANINI UYGULAMAKTAN VAZGEÇTİK"

Eski İstanbul’un en bilinen ve en gözde plajının da yer aldığı arazi üzerinde bulunan kültürel varlıklar aslına uygun olarak restore edilecek. Geri kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek. Söz konusu arazideki sahil kısmının kullanım hakkının kendilerine ait olduğunu söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Ataköy’de Baruthane olarak bilinen bu alan inşaat yapılmayan bir yerdir. Ataköy sahilinde bulunan bu alanın imar çalışması 1991 yılında yapılmıştı. Ticaret ve konut olarak o tarihte alınan imar izni ile mevcut yapılaşmalar gerçekleştirilmiştir. Yani, Ataköy sahillerine inşaat izni 1991 yılında verilmiştir. Tarihi Baruthane binalarının da bulunduğu bu alan 2010 yılındaki imar izniyle ihale edilmişti. Şu anda mülkiyeti bize ait olan arazinin üzerindeki inşaat planını uygulamaktan vazgeçtik” dedi.