Atakum Belediyesinde 466 işçi kadrolu olmak için mülakata giriyor

Taşeron yasası kapsamında kadroya geçecek olan Atakum Belediyesi çalışanı 466 işçi için mülakat süreci başladı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İşçilerimizin alın teri artık devlet güvencesi altında olacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Taşeron yasası kapsamında kadroya geçecek olan Atakum Belediyesi personeli, mülakat sınavına giriyor. Oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakatta belediye çalışanları kendilerine yöneltilen genel kültür ve ilçe bilgilerine yönelik sorulara yanıt veriyor. Yasanın taşeron işçileri kadroyla buluşturduğunu ve bu durumun işçilerin alın terinin devlet tarafından teminat altına alınması anlamına geldiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürürlüğe giren taşeron yasası, taşeron işçilerin alın terlerinin devlet güvencesi altına girmesi anlamına geliyor. Bu durum hem işçilerimiz hem de bizler adına sevindirici bir gelişme oldu. Sözlü mülakatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Oluşturduğumuz komisyonda, işçilerimize genel kültür ve ilçe bilgileri doğrultusunda sorularımızı soruyoruz. Aldığımız sonuçları değerlendirecek olan komisyonumuz, kadroya geçecek olan işçilerimizi belirleyecek" diye konuştu.

Atakum Belediyesi çalışanlarının büyük ve güçlü bir aile olduğuna dikkat çeken Başkan Taşçı, "Daha da yaşanılabilir bir Atakum için gece gündüz demeden çalışan, büyük bir özveri ortaya koyan Atakum Belediyesi çalışanları büyük bir ailedir. Sorumluluklarının bilincinde olarak çalışan, üreten ve önceliğini Atakum halkının memnuniyeti olarak belirleyen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, taşerondan kadroya geçiş sürecini hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Şimdiden tüm işçilerimizi kutluyorum. Atakum Belediyesinde 466 taşeron işçimizin katıldığı kadro mülakatlarına, ümidimiz tüm işçilerimizin kadrolarına kavuşmasıdır" şeklinde konuştu.