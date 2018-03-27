Atakum’da 27 Mart Tiyatrolar Günü

İlkokul öğrencilerinin Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında sahnelediği oyunda rol alan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Tiyatroyla büyüyen çocuklarımız, eğlenerek öğreniyorlar” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında, ilçedeki Milli Eğitim Vakfı İlkokulu ve Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulunda ‘Küresel Isınma’ konulu tiyatro sahnendi. Oyunu Milli Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencileriyle birlikte izleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, öğrenciler tarafından sahnelenen bir oyunda da figüran olarak rol aldı.

Çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri etkinliklere önem verdiklerini kaydeden Başkan Taşçı, “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde çocuklarımızı tiyatro ile buluşturmak istedik. Atakum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ilçemizdeki okullarda düzenli olarak çocuklarımızın hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz yavrularımızın eğitimini önemsiyor, bu önemden hareketle, eğitime destek olacak projelerle çocuklarımızı buluşturmaya özen gösteriyoruz. Bugün de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle, ilçemizdeki birçok okulda, çocuklarımızı ‘Küresel Isınma’ konulu tiyatro oyunuyla buluşturduk” diye konuştu.

Atakum Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerini önemsediklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Tiyatroyla büyüyen çocuklarımız, eğlenerek öğreniyorlar. Bugün Atakum Belediyesi olarak düzenlediğimiz tiyatro oyununu izlemek için geldiğim okulda, çocuklarımızın sahnelediği başka bir oyunu da keyifle izledik, bir sahnesinde de miniklerin isteğini kırmayarak rol aldım. Onlarla geçirdiğim her andan büyük keyif alıyorum. Atakum Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim ve öğretimine daha fazla destek olmayı, sanatın her dalıyla onları buluşturmayı hedef edindik. Çocuklarımızın eğitimini önemsediğimiz gibi, sanatı ve sanatçıyı da önemsiyoruz. Bu anlamda ilçemizde sık sık kültürel faaliyetler düzenliyor, değerli sanatçılarımızı ilçemizdeki sanatseverlerle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.