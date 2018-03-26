Atakum’da 466 taşeron kadroya kavuştu

Atakum Belediyesi olarak ‘taşerona kadro’ sürecini tamamladıklarını belirten Başkan İshak Taşçı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlayan süreç, 466 işçimizin lehine tamamlandı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan taşeron işçilerin daimi işçi statüsüne geçirilmesi çalışmalarını, Atakum Belediyesi olarak yaptıkları sözlü mülakatla tamamlandıklarını ifade eden Başkan İshak Taşçı, Atakum Belediyesi bünyesinde çalışan 466 taşeron işçinin tamamının, sözlü mülakatı başarıyla tamamladığını ifade ederken, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesinde çalışan taşeron işçilerle Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezinde bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan, taşeron işçilerin daimi işçi statüsünde geçirilmesi çalışmalarını, Atakum Belediyesi olarak tamamladık. Belediyemiz bünyesinde çalışan 466 taşeron işçimizin tamamı, yaptıkları başvuru sonucu komisyonlarca yapılan inceleme, güvenlik soruşturmaları ve en son komisyonumuzca yapılan mülakat sonucu daimi işçi kadrosuna geçmeye hak kazandı. Bugün bu işçilerimizle bir araya gelerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vesile olduğu mutluluğu hep birlikte paylaştık. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yürürlüğe giren taşeron yasası, taşeron işçilerin alın terlerinin devlet güvencesi altına girmesi anlamına geliyor. Bu durum hem işçilerimiz hem de bizler adına sevindirici bir gelişme oldu” şeklinde konuştu.