Atakum’da 466 taşeron kadroya kavuştu

Atakum Belediyesi olarak ‘taşerona kadro’ sürecini tamamladıklarını belirten Başkan İshak Taşçı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlayan süreç, 466 işçimizin lehine tamamlandı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan taşeron işçilerin daimi işçi statüsüne geçirilmesi çalışmalarını, Atakum Belediyesi olarak yaptıkları sözlü mülakatla tamamlandıklarını ifade eden Başkan İshak Taşçı, Atakum Belediyesi bünyesinde çalışan 466 taşeron işçinin tamamının, sözlü mülakatı başarıyla tamamladığını ifade ederken, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Atakum Belediyesinde çalışan taşeron işçilerle Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezinde bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan, taşeron işçilerin daimi işçi statüsünde geçirilmesi çalışmalarını, Atakum Belediyesi olarak tamamladık. Belediyemiz bünyesinde çalışan 466 taşeron işçimizin tamamı, yaptıkları başvuru sonucu komisyonlarca yapılan inceleme, güvenlik soruşturmaları ve en son komisyonumuzca yapılan mülakat sonucu daimi işçi kadrosuna geçmeye hak kazandı. Bugün bu işçilerimizle bir araya gelerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vesile olduğu mutluluğu hep birlikte paylaştık. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yürürlüğe giren taşeron yasası, taşeron işçilerin alın terlerinin devlet güvencesi altına girmesi anlamına geliyor. Bu durum hem işçilerimiz hem de bizler adına sevindirici bir gelişme oldu” şeklinde konuştu.
“Hiçbir ayrım gözetmedik”
Daimi işçi statüsüne geçmeye hak kazanan 466 işçiye hitap eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Yıllardır taşeron olarak çalışmanın zorluğunu yaşayan belediye personelimizin hakları, artık devlet güvencesinde olacak. Sözlü mülakatları yaparken işçilerimiz arasında hiçbir ayrım gözetmedik. Mülakata giren 466 çalışanımızın tamamı sözlü mülakatı başarıyla sonuçlandırdı. Her geçen gün daha da yaşanılabilir bir Atakum için, gece gündüz demeden çalışan, büyük bir özveri ortaya koyan Atakum Belediyesi çalışanları büyük bir ailedir. Sorumluluklarının bilincinde olarak çalışan, üreten ve önceliğini Atakum halkının memnuniyeti olarak belirleyen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bundan sonra da aynı özveriyle çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Şimdiden tüm işçilerimizi kutluyorum” diye konuştu.
Buluşma, Atakum Belediyesinde daimi işçi statüsüne geçmeye hak kazanan 466 işçi adına Başkan Taşçı’ya çiçek verilmesinin ardından sona erdi.
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