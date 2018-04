Atakum’da Afrin Zaferi dualarla kutlandı

Atakum Alanlı Mahallesi sakinleri tarafından organize edilen ve Atakum Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen buluşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin Zaferi, dualarla kutlandı.

Alanlı Mahallesi Camisi’nin bahçesinde gerçekleştirilen programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar ve kasidelerin okundu. Ayrıca bir asker şiir okudu. Programa Samsun Valisi Osman Kaymak ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’da katıldı. Türk Milleti’nin birlik ve beraberlik içerisinde, üstesinden gelemeyeceği hiçbir şeyin olmadığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Tarihin her döneminde dış güçler Türk Milletinin üzerine gelmiştir. Ama her zaman milletimizin birlik ve beraberliği, bu güçleri defetmeyi başarmıştır. Atakumlu hemşerilerimiz de burada birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’de sürdürdüğü ve 18 Mart tarihi itibariyle başarıyla sonuçlandırdığı operasyonu, burada dualarla kutladık. Bu da milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunun askerinin yanında olduğunun göstergesidir. Bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Atakum Alanlı Mahallesi sakinlerinin gerçekleştirdiği programın kendisini çok etkilediğini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakumlu hemşehrilerimiz her zaman devletinin ve hükümetinin yanında olduğunu gösterdiği gibi, bugün de Afrin operasyonuna karşı çıkanlara inat, vatansever duruşunu sergiliyor. Alanlı Mahallesi sakinlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu güzel buluşma, Atakum’dan tüm dünyaya bir mesaj niteliğinde. Türk Milletinin ordusunun, hükümetinin yanında olduğunun en güzel örneklerinden bir tanesini buradan tüm dünyaya göstermiş olduk. Rabbim Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu şehitlerimiz ve diğer tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazi olarak dönenlere de sağlıklı ve uzun bir ömür nasip etsin" şeklinde konuştu.

Programa ayrıca; Atakum Belediye Başkanının yanı sıra; Samsun Büyükşehir Beldiyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Samsun İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Mustafa Ateş, Atakum İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, Atakum Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, cami imam hatipleri ve alanlı mahallesi sakinleri katıldı.