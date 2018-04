Atakum’da durmak yok

Atakum ilçesinde devam eden çalışmaları ve projeleri yerinde inceleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Projelerin bir an önce tamamlanması, çalışmaların daha hızlı bir şekilde devam etmesi için, durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin en yaşanılabilir kenti olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yapımı devam eden projeleri ve sürdürülen çalışmaları yerinde inceliyor. Çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Taşçı, “Bizim, Türkiye’nin en yaşanılabilir kenti olmak gibi ciddi ve önemli bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda durmaksızın çalışıyoruz” diye konuştu.

Atakum ilçesinin, geçtiğimiz döneme oranla 4 kat artan yüzölçümü ve sürekli artan nüfusu ile bölgenin önemli kentleri arasında yer aldığını söyleyen Başkan Taşçı, hizmet hızlarını da bu artışlarla doğru orantılı olarak arttırdıklarını belirtti. Başkan Taşçı sözlerini şöyle sürdürdü: “İlçemizde kapsamlı bir yol çalışması programı uyguluyoruz. Sürekli nüfusumuz artıyor ve yeni konut alanları oluşuyor. Bu anlamda bizim de sorumluluğumuz her geçen gün daha artıyor. Ekiplerimiz ara vermeden rutin belediyecilik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bir taraftan da her biri ilçemizin değerine daha da değer katan projelerimiz bir bir yükseliyor. Yol sorunu başta olmak üzere birçok sorunun çözümü noktasında büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Atakum Belediyesi Taş Parke Fabrikasında ürettiğimiz günlük 30 bin metrekare kilitli taş parkeyi aynı hızla ilçemizin sokaklarıyla buluşturuyoruz. Yeni açılan yollarımızı kısa sürede tamamlıyoruz” dedi.

Atakum Belediyesi olarak yol ve kaldırım çalışmalarında, hedeflerinin 1 milyon metrekare kilitli taş parke olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Geçtiğimiz yıl asfalt, beton, satıh kaplama ve taş parke olmak üzere toplamda 1 milyon metrekare yol çalışması gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz, geçen yıl toplamda elde ettiğimiz 1 milyon metrekarelik rakamı, sadece kilitli taş parkeyle yakalamak. Bu anlamda Taflan’da bulunan kilitli taş parke fabrikamızı tam kapasiteyle çalıştırıyoruz. Yaz aylarında hava şartlarının da uygun olmasıyla, daha hızlı kuruyan kilitli taş parkeleri, aynı hızla ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediyoruz. İlçemizin 56 mahallesinin tamamında sürdürdüğümüz çalışmalarla, hemşehrilerimiz her sabah daha da yaşanılabilir bir Atakum’da güne başlıyorlar” şeklinde konuştu.